Sólo 7 municipios pagan a policías salario sugerido por Consejo de Seguridad

Guanajuato.- En 34 de los 46 municipios de Guanajuato los policías preventivos rasos todavía no alcanzan el salario base que recomendó el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El mínimo mensual neto recomendado para este año es de $13,740, mismo que solamente cumplen: Pénjamo ($19,300), Irapuato ($17,671), Moroleón ($14,348), Celaya ($14,267), Silao ($14,095), León ($14,051) y Cuerámaro ($13,858).

Además de los municipios en donde no hay policía municipal y la vigilancia está a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, como en Atarjea, Jerécuaro, Tarandacuao, Xichú, Coroneo, cuyos policías estatales tienen ingresos de $20,000.

Así lo refleja el avance del Avance de Compromisos Municipales en Materia de Seguridad Pública, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los Municipios más cerca a cumplir con el salario recomendado son: San Miguel de Allende ($13,461), Salamanca ($13,164), Abasolo ($12,895) y Villagrán ($12,880).

Los cinco con salarios más bajos son: Santiago Maravatío ($9,652), Uriangato ($9,475), Yuriria ($9,115), Juventino Rosas ($8,874) y Pueblo Nuevo ($8,375).

La recomendación del Consejo Estatal de Seguridad Pública se basa en un acuerdo del 14 de febrero 2020 del Consejo Directivo del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) que aprobó que “el salario mínimo mensual del policía raso de cualquier corporación en los municipios de Guanajuato para 2020, se estableció en 13 mil 740 pesos con 34 centavos netos”.

Para ello, se tomaron en cuenta diversas variables, tales como: indicadores económicos, indicadores de eficiencia administrativa, indicadores sobre incidencia delictiva, así como rango y responsabilidad de la función.

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas, recordó que el Grupo Parlamentario presentó hace unos días la iniciativa de Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial que, entre otros puntos, busca fijar un ingreso mínimo a los agentes.

El artículo 67 de la propuesta dice lo siguiente: “El salario y las demás percepciones y prestaciones de los integrantes de las Instituciones Policiales, serán homologados al salario y las demás percepciones y prestaciones que perciban los miembros de las diversas Instituciones Policiales con mejores salarios, con el alcance que permitan las posibilidades presupuestarias de cada institución”.

El legislador panista comentó que en la discusión de la iniciativa el interés es que se establezcan también sanciones específicas para los ayuntamientos que no cumplan.

Que la obligación sea por Ley y no sólo un acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad, es importante que sí tenga consecuencias el no cumplimiento. Hoy el acuerdo lo tiene porque no puedes acceder a recursos (del Fondo Estatal de Fortalecimiento Policial), pero tiene que haber sanción y que cumplan todos”, dijo.