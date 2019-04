Sólo atenciones menores deja Semana Santa en Irapuato

Irapuato.- Con atenciones menores que no ameritaron referencia a hospitales y la asistencia de 97 mil personas a la zona centro para la visita de los 7 Templos cerró el operativo de Semana Santa encabezado por la dirección de Protección Civil y Bomberos.

Juan Segoviano Tovar, titular del área, señaló que se tuvo saldo blanco en esta primera semana del periodo vacacional, gracias a que la ciudadanía respetó las indicaciones y los propietarios de balnearios incrementaron su plantilla de personal de vigilancia.

Segoviano Tovar comentó que las atenciones fueron por dolor y cansancio excesivo, 2 menores y un adulto con picaduras de abeja, una persona que se raspó la rodilla al caer, así como una lesión en la nariz de una persona que se lanzó a una alberca sin medir la profundidad.

Detalló que en ojos de agua y ríos tampoco hubo incidencias, aunque si detectaron personas en comunidades rurales que ingresaron a estos cuerpos de agua, pidiéndoles que salieran para evitar accidentes.

El titular de Protección Civil y Bomberos indicó que esta semana continuará el operativo de Pascua, pues mucha gente aún no regresa a sus actividades normales, emitiendo recomendaciones de cuidado al asistir a balnearios o centros de recreo.

Que se cuiden mucho, no ingerir bebidas embriagantes y menos meterse a nadar a ojos de agua que no son controlados, en carretera algunas personas salen, usar el cinturón de seguridad, no conducir en estado inconveniente, no conducir cansados, refirió.