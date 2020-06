Sólo un 7.7% de usuarios de transporte público en Irapuato no usa cubrebocas

Celaya.- Un 7.7% de los usuarios del transporte público de Irapuato no usa cubrebocas al trasladarse de un lado de la ciudad a otro, a pesar de que el uso de cubrebocas en el municipio es obligatorio.

En un recuento que realizó AM en el cual subió a 5 camiones de diferentes rutas contó a 52 personas de las cuales solo 4 de ellas no portaban uno y otros cuatro lo llevaban pero lo traían en el cuello o sin ponérselo.

De las 5 rutas a las que se tuvo acceso, sólo dos de ellas contaban con gel antibacterial para hacer uso de él, sin embargo, el conductor de la unidad no lo ofrece y las personas abordan las unidades sin utilizarlo.

Asimismo, otra de las recomendaciones que ha hecho el Municipio es evitar que niños y adultos mayores no viajen en los camiones, pero estos siguen haciendo uso del servicio.

María Gutiérrez Hernández, usuaria del transporte público, comentó que ella utiliza dos camiones diario para transportarse y que algunos conductores no tienen gel antibacterial, limpian barandales cuando suben o utilizan el cubrebocas.

“Unos si lo hacen y otros no, como dos (choferes) me ha tocado que no lo hacen”, dijo.