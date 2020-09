Son aventurados comentarios de alcalde respecto a ataque a taquería: Regidores

Irapuato.- Regidores de Irapuato creen que decir que la venta de drogas está vinculado al ataque en la taquería donde murieron 5 personas es ‘muy aventurado’ por parte del alcalde Ricardo Ortiz y que debería seguir trabajando en reconstruir el tejido social que es lo que le compete al Municipio.

Sobre el comentario que hizo Ortiz Gutierrez, la regidora del PRI, Karen Guerra, dijo que se debe ser muy cuidadoso con lo que se dice, puesto que el Municipio no es una instancia que deba indagar o investigar, sino que sus funciones en materia de seguridad competen al tema de la búsqueda de prevención, del trabajo comunitario y de reconstrucción de tejido social.

Me parece muy delicado hacer este tipo de aseveraciones, ya que indistintamente a la información que se le haga llegar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros como ayuntamiento no somos una instancia, repito indagadora, no somos quienes estamos en la pesquisa de la comisión de algún delito, nosotros debemos limitarnos y remitirnos a construir estos diagnósticos para la atención de problemas públicos”, dijo.

Comentó que le parece muy aventurado hacer ese tipo de señalamientos y que se deben de limitar a hablar de los temas que les competen.

Yo no podría hacer ese tipo de señalamientos. Debemos cuidar muchísimo la responsabilidad, sobre todo el tema de las familias y entender que nosotros no somos garantes de la seguridad para todas las familias, pues tampoco podemos ser quienes juzguen la forma en que alguien pierde la vida”, indicó.

Gerardo Padilla, regidor del PRI, dijo que para hacer estos comentarios se debe esperar a que se hagan las investigaciones.

Comentó que este hecho da cuenta de que la violencia continúa en el estado y la ciudad y que el hecho de que hayan agarrado al líder de un grupo criminal, solo dio paso a que se calmaran las cosas por un tiempo y que el grupo delictivo volviera a reorganizarse.

Creo que es muy aventurado y muy arriesgado y probablemente no sea lo correcto estar dando esa opinión, si no le consta, si no esta seguro de eso y creo que para estar 100% seguro pues necesitamos que se haga una investigación y que la investigación dé ese resultado, de lo contrario evidentemente se está victimizando en el caso de que no sea cierto”, explicó.