Son escasos insumos para enfermería en la clínica T58 del IMSS

León, Guanajuato.- La escasez de insumos como cubrebocas, guantes de látex, gel antibacterial y algunos medicamentos ha provocado que enfermeras y enfermeros de la clínica T58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) limiten sus actividades debido a los riesgos que se pueden generar.

Desde hace poco más de un mes hay dificultades en esta clínica para disponer de algunos productos de protección que se requieren para el tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas.

Los cubrebocas que usan son los llamados tipo N95, y los guantes de látex también son necesarios para protección del personal.

Sobre todo los que tratan con pacientes delicados, que entran a áreas críticas. Muchos compañeros no quieren como exponerse tanto. prefieren entonces limitar la actividad, es esa parte de que no hay insumos”, explicó otra enfermera.

Detallaron que la necesidad de estos insumos es mayor con “los pacientes aislados de influenza, sí se atienden, pero se trata de que se quede con ellos sólo una persona, para que sea la única que esté expuesta a posible contagio, y esa persona no atiende a más”.

A veces por necesidad de que falta algún compañero o no viene todo el personal, entonces te asignan más pacientes, además de tus aislados, y ahí es la parte que no estamos de acuerdo, porque si estamos con un aislado con complicaciones y puede ser infección para otros, ¿cómo me voy a mover con otros y exponerlos?”, detalló una de las enfermeras.