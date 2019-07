Son hundimientos trampa para automovilistas en Duarte

León.- Las recientes lluvias y la falta de mantenimiento de la carretera a Duarte han generado hundimientos en la orilla que se convierten en una trampa para los automovilistas, por lo que los accidentes son constantes.

El tramo más peligroso es el que va por lo que es la prolongación de la Luz, entre el Eje Metropolitano hasta Duarte.

“La carretera no tiene mantenimiento. El agua de lluvia no tiene salida, por falta de cunetas, y se han formado socavones que cuando llueven no se ven, los tapa el agua y se convierten en trampas para los automovilistas que se orillan”, señaló Sebastián de La Rosa, vecino de la comunidad de Duarte.

Grandes y profundos baches

Refirió que atraviesan varios arroyos la carretera, muy cerca de La Laborcita, y la corriente ha deslavado los acotamientos, y en otros casos han generado profundos baches.

Mostró grietas de más de 2 metros de profundidad a la orilla de la carretera.

Vecinos de la comunidad de Lucio Blanco señalaron que han reportado a las autoridades municipales, pero no se ha dado solución al problema.