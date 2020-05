Son internet y redes sociales recursos perfectos para comprar cerveza... más cara

León, Guanajuato.- Varias tiendas de autoservicio, depósitos y tiendas se han quedado con los refrigeradores vacíos, ya que la cerveza se ha agotado.

Para todos los amantes de la cerveza, la cuarentena se tornará un poco más difícil, ya que a raíz de que las empresas cerveceras dejaron de trabajar, los comercios se fueron quedando sin el producto.

En días pasados los refrigeradores contaban con la reserva de cervezas, ahora únicamente se encuentran vacíos.

No tenemos indicaciones de cuándo tendremos cerveza, todo es porque las empresas dejaron de trabajar, hace unos días había poquita, pero la gente empezó a comprar mucha hasta dejarnos sin nada, mucha gente pregunta si no sabemos en qué Oxxo todavía hay, no sabemos”, platicó Karla, detrás de la caja.