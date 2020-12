Son reuniones familiares principal lugar de contagio por Covid en León

León, Guanajuato.- En la última semana los contagios de Covid-19 en León se triplicaron, esto debido a que la población ha relajado las medidas y se contagian principalmente en reuniones familiares, señaló la Dirección de Salud.

El titular de la dependencia Juan Martín Álvarez Esquivel informó que en esta última semana se registró un repunte de contagios en la ciudad.

De registrar 37 casos positivos por cada 100 mil habitantes, esta semana se disparó a 111 casos positivos por cada 100 mil leoneses, es decir que se triplicaron los contagios.

Estamos llegando a cifras incluso mayores a las que teníamos en el mayor pico en el mes de julio… No es momento de descansar, de relajarse, ni de bajar la guardia, al contrario es momento de recapacitar y de retomar todas las medidas de protección, todos los cuidados”, señaló el funcionario.

Álvarez Esquivel informó que los contagios se están dando principalmente en las reuniones familiares en espacios cerrados, donde se relajan las medidas de prevención.

No nos podemos quedar en casa, me queda claro que el decir quédate en casa es algo que ya no podemos seguir manejando, pero salgamos con todas las medidas”, indicó.