Sophia Huett pide a Alcaldes de Guanajuato cumplir compromisos

León.- La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado, Sophia Huett López, llamó a los 46 ayuntamientos a asumir su responsabilidad para combatir los delitos.

Les recordó que el monto a recibir de la segunda parte del apoyo del nuevo Fondo Estatal de Fortalecimiento a la Seguridad Pública está ligado al cumplimiento de los 45 compromisos de ley.

“Que no les extrañe a los Municipios si no les llegan los recursos completos. Y también hay que ser claros que no hay un tema político, es un tema de cumplimiento, en seguridad la política no cabe, advierto esto por si en el futuro hay algún Alcalde que señale un tema político primero que revise el cumplimiento de los compromisos”, expresó en entrevista.

27 asesinatos el fin de semana

Sobre los 27 asesinatos ocurridos sábado y domingo en Guanajuato señaló que fue un fin de semana difícil, pero que, contrario a la tendencia nacional, en la entidad bajaron los homicidios en junio.

Hay que recordar que el País trae una tendencia complicada, junio fue el más violento en homicidios y en Guanajuato logramos contenerlo, pero se trata de una tendencia nacional que en Guanajuato no estamos dispuestos a seguir y pueden tener la confianza de que se está trabajando fuertemente”, dijo.

La funcionaria estatal anotó que Guanajuato en junio fue cuarto lugar en tasa, segundo en víctimas, y estuvo dentro de las 16 entidades que sí lograron una reducción en el número de homicidios dolosos.

