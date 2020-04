Sorprende a empresarias guanajuatenses 'medidas' de AMLO ante Coronavirus

León, Guanajuato.- Las agremiadas a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) en Guanajuato que tienen micro, pequeñas y medianas empresas, podrían quedarse en próximos días solamente con la mitad de sus empleados y con medio sueldo, así lo señaló Leticia Venegas Ramírez, presidenta del capítulo León.

Ese va a ser el acuerdo más probable que se dé y la verdad no sé por cuánto tiempo se va a sostener esta situación, si no hay ventas de dónde vas a pagar y sostener tus gastos”, expresó.

Esto luego del plan económico presentado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que decepcionó al gremio empresarial de la entidad.

Leticia Venegas recordó que Amexme en el Estado está conformado por más de 400 empresarias que dan entre 15 mil y 20 mil empleos.

La líder empresarial recordó también que de acuerdo a lo que ha platicado con las otras representantes de Amexme en la entidad, al menos un 35% de las empresas de agremiadas han tenido que parar actividades y que las más afectadas son las que apenas comenzaban con sus negocios.

Y enfatizó que se esperaba más del plan económico de López Obrador, para poder salir adelante.

Y al final del día todos esos colaboradores son trabajadores de México, estoy sorprendida de que el Presidente de México siga dándonos la espalda, que se niegue a trabajar juntos, con iniciativa privada y sociedad, para rescatar el país”, expresó.

Sobre los millones de empleos que López Obrador aseguró que creará en cuestión de meses, Venegas, opinó que debería aclarar en dónde los va a colocar.

Como que no alcanza a comprender o dimensionar el problema y esos empleos, solamente que los piense poner en el tren maya o ¿quiere que todos los desempleados se vayan de Guardia Nacional?, eso es lo que me brinca, no sé dónde los va a emplear, eso no me gustaría que estuviera claro, sí me apura”, concluyó.