Sortean dificultades en regreso a clases al ser padres y maestros

Irapuato.- Con el regreso a clases, Cristina Hernández Villaseñor y Sergio Alberto Campos, maestros de escuelas públicas y privadas de Irapuato, se enfrentaron a grandes retos durante el primer día de clases a distancia, pues debieron compartir su tiempo entre los alumnos y sus hijos.

Para ambos el día comenzó desde las 6 de la mañana, por su parte, Sergio comenzó a preparar todo para tener su clases en línea las cuales son de 7 de la mañana a 2 o 3 de la tarde. En tanto, la maestra Cristina Hernández empezó su día alimentando a su hijo más pequeño el cual tiene unos meses de nacido y comenzar a vestir a su pequeña hija de dos años para llevarla a la guardería y así evitar tener tanto ruido e interferir en las clases de su marido.

A las 8:30, la maestra salió de su casa rumbo a la guardería con los más pequeños de la casa, durante el recorrido contó lo complicado que ha sido el primer día y la confusión y las dudas que tienen maestros y padres de familia.

Todos estamos igual, tanto padres de familia como maestros estamos con la inquietud y hasta cierto con el estrés de que voy a hacer si estoy buscando los canales y no aparecen en mi televisión”, dijo.

Informó que ella que se encuentra de incapacidad, pues apenas hace unos meses tuvo a su bebé más pequeño, sigue en contacto con los padres de familia pues por toda la confusión que se ha creado, no cree justo dejarlos solos en estos momentos tan complicados.

Yo no quise que los papás de mi grupo se sintieran a la deriva, se sintieran abandonado, ahora sí que la pandemia no es una opción, está aquí y ni modo nos tocó vivir la situación y vamos a sacar adelante el compromiso que tenemos con los padres de familia, sobre todo con los niños que no se queden sin clase”, refirió.