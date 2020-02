Sospecha Ricardo Sheffield que está infiltrada la Policía de León

León, Guanajuato.- La única explicación para los altos índices de asesinatos en León es que la policía ha sido infiltrada por el crimen organizado, señaló el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.

El exalcalde de León señaló que el nivel de la Policía Municipal ha descendido y que es sospechoso que pese a los reportes ciudadanos por detonaciones de armas de fuego, las autoridades no hayan podido detectar las zonas con más incidencia y realizar los operativos necesarios.

A mí me da la impresión que la corporación de León, que siempre fue digna de presumirse en todo el país, ahora no tiene ese nivel. Hay otras corporaciones que ya la han superado y que muy probablemente la de nosotros esté infiltrada, de otra forma no entendería yo el nivel de homicidios”.

Lamentó que febrero del 2020 se convirtiera en el mes con más homicidios dolosos en la historia de Guanajuato, con al menos 78 víctimas fatales.

Comentó que el alcalde Héctor López Santillana debe asumir el liderazgo que le corresponde y no delegar responsabilidades, ni repartir culpas a otros órdenes de gobierno.

Cuando el Presidente Municipal no encabeza personalmente la corporación y no toma el toro por los cuernos, así como el gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo)no lo está haciendo, como sí lo hace el Presidente de México las cosas no funcionan bien porque no hay un liderazgo único”, lamentó el exalcalde.