Sospechan de operador de circuito cerrado de Aeropuerto por robo millonario

León.- Agentes de la Fiscalía General del Estado investigan a empleados del Aeropuerto Internacional del Bajío como principales sospechosos del robo de 46 millones de pesos que se registró en sus instalaciones la noche del miércoles.

Entre ellos se encuentra un operador del circuito cerrado que habría desviado las cámaras para poder dar acceso a los delincuentes y que se encuentra desaparecido.

Hay un monitorista que desde ayer ya no se presentó a trabajar y está desaparecido y se investiga si no es uno de los tres ejecutados que no han sido identificados en León, creemos que desvió las cámaras porque en los momentos claves hay muchas lagunas, es decir no se ve bien la secuencia y creeemos que fue a propósito”, dijo un agente.