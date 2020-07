¿Sospechas tener Coronavirus? Llama a 1 de estos 7 números para hacerte la prueba

León, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato la mitad de las personas con síntomas relacionados con el Coronavirus dan positivo en la prueba, señaló Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología en la Secretaría de Salud del Estado.

Hoy traemos una positividad del 50% y de la gente que no se hace pruebas, que no quiere ir a la unidad médica o que fue al privado y que no nos notifican, la mitad, de acuerdo a la positividad que hoy tenemos en Guanajuato seguramente sí es Coronavirus, hagan o no una prueba para confirmarlo, esa es la proyección que traemos”, explicó.