Sube alcaldesa a transporte público y le tocan “acelerones”

Celaya, Gto.- La presidenta municipal, Elvira Paniagua aseguró que se subió a una unidad del transporte público en Celaya y anticipó que antes que concluya el año habrá un anuncio interesante para su renovación.

“Si me he subido. Me subí a la que va del bulevar a todo el eje, no les puedo mentir porque no me ubico bien, me subí a propósito y el día que me subí fue por la mañana, no iba el camión lleno”, contó la alcaldesa.