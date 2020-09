Suben casos de coronavirus en Piletas; mueren 14 y se contagian 120

León, Guanajuato.- La colonia Piletas fue visitada por segunda vez para promocionar medidas contra covid, pero ahora además de los recorridos por las calles de la colonia, instalaron un módulo de orientación en salud, que es parte de las modificaciones en esta estrategia.

Las caravanas con perifoneo y reparto de volantes y pega de carteles retomaron las visitas a Piletas y Vista Hermosa, pero con adecuaciones en la estrategia.

El médico del área de epidemiología de la Jurisdicción VII de la Secretaría de Salud, Alejandro Aranda Ramírez, detalló que actualmente en Piletas se tienen detectados 120 casos y 14 defunciones por covid-19.

Esta cifra de casos es 166% mayor a la que se tenía detectada en esta colonia al 17 de julio pasado cuando iniciaron las primeras campañas contra covid-19 en la ciudad.

En el caso de las defunciones, la colonia en ese entonces ni siquiera figuraba entre las de más muertes por covid-19.

Pero esta segunda vuelta se hizo con las modificaciones en esta estrategia, y una de ellas fue “traer a personas que ya vivieron la enfermedad para dar sus testimonios y la gente pueda conocer más de la realidad de la enfermedad”.

'No creía en el coronavirus'

Ma. Araceli Ramírez fue la persona que esta vez dio su testimonio. Ella es trabajadora doméstica y sospecha que se contagió en el transporte público.

“Empecé con algo de tos y molestia en la garganta, ya fui al médico y me dijo que me fuera a hacer la prueba, me la hicieron en el que era el Hospital General, en la 20 de Enero. La verdad yo no creía en esto y pues afortunadamente pasé sin muchos síntomas", narró.

Otra de las acciones que señaló el funcionario fue que están “promocionando los teléfonos para hacer la programación de citas. Se desconoce que también cualquier población podía hacer citas con nosotros para hacer prueba”.

También entre las novedades de estas caravanas está la instalación de un modelo de salud con el que brindan orientación a la ciudadanía, no solo sobre covid, sino también sobre salud dental y otras temáticas de salud.

HLL