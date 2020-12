Suben contagios de Covid-19 en niños en Guanajuato; piden a padres no exponerlos

León, Guanajuato.- En Guanajuato los casos confirmados de Covid-19 entre menores de 10 años se mantienen a la alza, al pasar de mil 198 contagios el primer día de noviembre a mil 401 al fin de ese mes.

Durante los tres primeros días de diciembre, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó mil 432 casos, lo que representa un incremento del 19.5%, del 1 de noviembre al 3 de diciembre.

No hagan reuniones en la casa, no expongan a los niños, si bien no es momento de que los niños regresen a la escuela, pues tampoco hay que exponerlos dejándolos salir a la calle, ni llevarlos a centros comerciales y a fiestas", exhortó el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez al mismo tiempo que pidió no realizar fiestas de fin de año, posadas y peregrinaciones.