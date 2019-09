Celayense Melchor Juárez fue condenado a 40 años por crimen que no cometió

California, Estados Unidos.- El celayense Melchor Juárez Nolasco purga desde 2005 una condena de 40 años de prisión en Folsom California, Estados Unidos, por un asesinato que asegura no cometió.

El sueño americano para Melchor se convirtió en una pesadilla y ahora su familia busca apoyo para que se reabra el caso.

Parte de la historia de Melchor fue contada en el documental `Los Tigres del Norte, en la Prisión Folsom’ estrenado en Netflix el 16 de septiembre.

Ahí relató parte de las razones que los llevaron a emigrar a Estados Unidos y como fue sentenciado a 40 años por un crimen que no cometió en 2004.

Y aunque yo les probé que era inocente, me encontraron culpable por jurado, yo no acepté nunca que había cometido ese crimen y no lo pienso aceptar, solamente la fortaleza en Dios es lo que me ha ayudado y la esperanza de que sé que él sabe que yo no soy culpable”, expresa Juárez de 45 años, entre lágrimas en el documental.