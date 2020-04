Sufre vendedores ambulantes por cuarentena, apenas ganan para comer

León, Guanajuato.- En varios cruceros de la ciudad, limpiaparabrisas, tragafuegos, payasos y vendedores hacen caso omiso de las medidas sanitarias.

Arriesgan su vida para obtener unas monedas y tener para comer.

Disculpe las molestias que causamos. No robamos, no nos drogamos. Con los del COVID-19 no podemos de dejar de hacer esto. Gracias por su generosidad. La moneda que nos da es para llevar algo de sustento a nuestra casa”, señala en una cartulina Emanuel Hernández, quien acompaña a Francisco Javier que la hace de tragafuego en el crucero de La Luz y Delta.