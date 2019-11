Sufren agricultores de Guanajuato por escasez de centros de acopio

León.- Ofrece el Gobierno Federal apoyos a los agricultores a través del Programa Precios de Garantía, pero no hay centros de acopio.

La Federación ha difundido en diversos medios de comunicación el aviso de que a partir del 18 de noviembre, hasta el mes de abril del 2020, a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estará comprando frijol a pequeños propietarios en 600 centros de acopio del país.

Y hasta da a conocer las condiciones: "debes ser propietario o arrendatario de 30 hectáreas de temporal o 5 de riego".

Al respecto el director de Desarrollo Rural del municipio, Rodolfo Ponce Ávila, dijo que en la mayoría de los 46 municipios de la entidad no hay centros de acopio.

Sólo hay 6 centros de acopio: 1 en Acámbaro, 2 en Valle de Santiago, 1 en Apaseo el Alto, 1 en San Felipe y 1 más en Ocampo.

No hay uno sólo en la zona agrícola del Bajío.

El funcionario municipal reconoció que no hay coordinación del Gobierno Federal con productores y se trata de programas electoreros.

Recordó que en enero ofreció precios de garantía, pero no hay centros de acopio.

El Gobierno fijó que a partir del primero de enero el precio de la leche sería de $8.20; la tonelada de maíz, 5, 610; la de frijol $14, 500 y la de trigo $5, 790, precios que no se pagan a los productores en ningún lado.

Ponce Ávila, señaló que muchos pequeños propietarios preguntan a dónde tienen que llevar su producto y no hay respuesta para ellos.

El precio de los granos básicos se fija internacionalmente por un mercado que es global. No nos podemos encerrar como país con precios de garantía que no se cumplen porque hay un mercado internacional que es el que regula todo. Nuestra política y estrategia nivel estatal es no ser asistencialistas ni paternalistas, sino irnos por la capacitación, ser gestores y facilitadores en el campo”, dijo Ponce.