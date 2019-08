Sufren asaltos alumnos de la UG Campus Celaya-Salvatierra

Celaya, Gto.- Alumnos de la Universidad de Guanajuato campus Celaya- Salvatierra piden mayor seguridad en el camino para llegar a la institución, ya que han sido víctimas de la inseguridad.

En la Calle Ingeniero Javier Barrios Sierra que llega al Campus de la UG desde el Eje Juan Pablo II es donde alumnos señalan que han sido víctimas de jóvenes que los despojan de sus pertenencias.

Regresando de clase, como eso de las ocho y media me asaltaron en el camino de tierra, es un cholo complexión delgada y moreno, traía gorra oscura y una sudadera de las que regala el gobierno para secundarias y prepas, no caminen solos y lleven lo menos de pertenencias que puedan", comentó uno de los alumnos.

Comentan que no importa si es de mañana, tarde o noche, a todas horas se han visto afectados por los asaltos.

Caminar por aquí es bien peligroso, a varios amigos los han asaltado, yo me voy con cuidado, pero uno siempre anda espantado, y si hay alguien sospechoso, pues me cambio de acera", comentó otro de los jóvenes.

También señalaron que en la calle que esta atrás de Hospital Materno, que conecta con el fraccionamiento Campo Azul, se ha vuelto una zona de riesgo.

Prefiero darme la vuelta hasta allá (señalando el eje Juan Pablo) que pasar por aquí, ya que van varias veces que asaltan chavos, se esperan cuando salen y ya hasta saben", comentó una estudiante.

Otro de los puntos que señalan que es de riesgo es el camino de tierra que está en medio del eje y el Hospital Materno, que incluso estudiantes han sido acosadas por un hombre que toca sus partes cuando ellas pasan.

Incluso uno de los jóvenes comentó que supo de un caso de un maestro que fue asaltado casi al llegar al eje Juan Pablo II.

Durante el recorrido se pudo constatar que no hubo ningún tipo de presencia policíaca en la zona.

Les dan medidas de seguridad

En la página de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra a través de una infografía se les exhorta a los alumnos a tomar medidas de seguridad "De la escuela a tu hogar".

Señalan que al salir de la escuela guarden todas sus pertenencias, avisar a familiares y amigos y que no se queden solos en la parada.

Durante el trayecto les piden que si van en transporte público se mantengan alertas, no distraerse con el teléfono y no dormirse, de igual manera vigilar sus pertenencias, caminar rápido, no llevar a la vista teléfono o aparatos electrónicos y estar pendientes de si alguien los sigue.

Al llegar a la casa, antes de abrir la puerta, les recomiendan observar a su alrededor que no haya nadie sospechoso y una vez adentro, poner seguros.