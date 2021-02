Sufren muertes… y deudas por COVID

Irapuato.- La atención de un paciente con COVID-19 cuesta hasta 85 mil pesos, incluyendo medicamentos, hospitalización y tanque de gas; además, en el peor de los casos la cuenta podría ascender hasta los 110 mil pesos si la persona pierde la batalla contra este virus y se suman los gastos funerarios.

Verónica Vargas Aguilera perdió a su mamá a consecuencia del COVID-19 y contó a AM como fue la dura batalla que vivió su madre y lo difícil que fue encontrar atención médica y mejorar su salud.

Ella se cuidaba mucho, tratábamos de cuidarla demasiado; yo en cuanto llego a la casa me meto a bañar para no contagiar o poder llevar algo más a casa, sin embargo, mi mamá era líder de la colonia y nunca perdió contacto con las personas y pues ahí hubo más de una que no se cuidó y creemos que ahí se infectó mi mamá”, refirió.