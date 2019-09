Sufren por medicamentos pacientes con esclerosis

León.- “La incertidumbre es lo que más daña, así como se acuesta bien, puede amanecer uno con los pies o con los brazos adormecidos o la lengua trabada”, resume Beatriz Sánchez las dificultades de padecer Esclerosis Múltiple, enfermedad que amaga con hacerle recaer debido a los cambios que hubo en su tratamiento.

Ella es una de las 350 personas diagnosticadas en la entidad con esta enfermedad y forman parte del Grupo Unido de Amigos con Esclerosis Múltiple del Bajío A. C. (Guamem), pero también una de las 11 a quienes se les cambió el medicamento para su tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora se siente en riesgo.

AM consultó de estos casos al área de comunicación social del IMSS, y aunque requirieron tiempo para consultar con los responsables, no hubo respuesta.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmune ataca al propio organismo, destruyendo la mielina, sustancia que protege a las neuronas y hay momentos en que el cerebro se inflama y la pérdida de mielina impide que lleguen las señales que envía a los órganos.

En Guanajuato todos los pacientes de Esclerosis Múltiple deben acudir cada mes a la Unidad Médica de Alta Especialidad para recibir tratamiento, y los medicamentos y sus aplicaciones varían.

Pero 11 pacientes requieren un medicamento inyectado que se aplica cada tercer día, Interferón de 10 millones de unidades, y anteriormente se manejaba el de una marca llamada Rebif, pero desde hace casi dos meses hubo un cambio.

La función de este medicamente es ‘engañar’ al sistema inmune para que no destruya la mielina.

La problemática que tenemos es que desde hace varios años a algunos pacientes les daban un tratamiento específico, con reportes de los neurólogos, no es capricho de la gente, sino que es el medicamento con el que se han mantenido bien”, señaló José Alfredo Nava Martínez, presidente de Guamem.

Los pacientes sí están recibiendo medicamento pero no del que necesitan, y esto ya a algunos les está ocasionando problemas en su salud”, alertó también Nava Martinez.

Incertidumbre, lo más dañino

Beatríz Martínez es una de esas pacientes y fue diagnosticada en 2001 con Esclerosis Múltiple, pero durante los nueve años anteriores de su vida, tuvo episodios que la llevaron a estar hospitalizada.

El primer síntoma fue un problema para caminar porque se le adormeció un pie, era 1992.

En esos nueve años sin tener diagnóstico certero, “pasé por no ver, no poder hablar, o que se me paralizara la mitad del cuerpo. Previo a mi diagnóstico me quedé sin movimiento desde el cuello hacia abajo, sólo podía mover la cabeza y la boca”.

Era ya 2001 y se hizo varios estudios antes de que finalmente le dieran el diagnóstico y el tratamiento que debía seguir.

Supuse que serían unas dos semanas o algo asi, y ya cuando me dijo que era de por vida, como que no quise aceptar”, recordó.

Sin embargo, cuando inició su tratamiento, finalmente Beatriz pudo tener una vida normal, aunque con la condicionante de inyectarse cada tercer día.

Pero ahora recibe un medicamento elaborado por otro laboratorio y no genera el mismo efecto, por lo que se ha quedado sin sensibilidad en las yemas de los dedos y teme que pueda empeorar.

La incertidumbre es lo que más daña. Me pogo el tratamiento pero sé que no me protege igual”.

Lo barato sale caro

A veces quienes están detrás de los escritorios no saben lo que puede repercutir una recaída que tengan los pacientes, ellos se limitan a decir ‘sabes qué, hay varias marcas de medicamento y dales el que sea’, pero no se trata de eso”, explicó José Alfredo Nava Martínez.

Ese medicamento que estén usando a lo mejor les cuesta 100 pesos más barato, por decir algo, pero esos 100 pesos por pieza después les representa un gasto mayor por las secuelas que genera de que los pacientes se tienen que hospitalizar y requieren medicamentos más fuertes y costosos”.

Nava Martínez mostró las cartas que se dirigieron primero al director de la UMAE 1 el 30 de julio y luego otra similar al delegado del IMSS el 30 de agosto.

Ninguno de los dos ha respondidio y los pacientes ya padecen algunas reacciones y problemas y no es justo que suceda eso”, lamentó.

Esta no es la primera vez que estos pacientes se enfrentan a esta situación, pues en 2006 “se dio una problemática general, cuando empezaron a suministrar medicamentos genéricos y se presentó una serie de síntomas de recaída entre casi 25 personas”, rememoró Nava.

