Sufrieron por abasto y baja presión de agua en el norte de León 

León, Guanajuato.- Ángeles pagó un “flete” de 100 pesos, transportó un barril de agua desde Delta a Valle de Señora porque no tuvo el abasto suficiente en 2 semanas.

“Pedí el favor y nos llenaron el tambo unos amigos, durará para lavar y lo básico, baño y trastes”, aseguró la joven quien vive con otras dos personas.

El problema de abasto en la zona norte durante el mes de mayo fue por las fallas que tuvo la Muralla, red principal de abasto del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Un conjunto de tuberías que lleva agua de Romita, pasa por San Francisco del Rincón y León, a la par la temporada de estiaje, el nulo uso que se pueden dar a la presa el Palote por ahora y las fugas son trabas que tiene la paramunicipal.

Tuvimos tres fugas, cada una diferida en una tubería de 24 pulgadas, nos desequilibró en el sentido del abasto en la zona de esta batería, desde libramiento, Naranjos, Echeveste, Valle de León… con el agua la gente piensa que no habrá y agarran más de la necesaria, es un ir y venir”, aseguró Enrique de Haro Maldonado, Director de SAPAL

En entrevista con el director, aseguró que el problema duró tres días, pero en un recorrido realizado en Valle de Señora, vecinos documentaron intermitencia desde el 15 de mayo, a unos días de concluir la atención, el reporte es que no hay desabasto.

"Si tenemos en algunas zonas baja presión pero no falta el agua, está normalizado el servicio y el mantenimiento a la Muralla se da cada 6 meses, a válvulas, tanques compresores y tratamos que la infraestructura esté al 100, pero son fierros y no hay palabra de honor con ellos", explicó.

En 2019 la estructura de agua recibió 8 intervenciones, en diferentes diámetros de tuberías que van desde los 8 hasta las 32 pulgadas de grueso.

En 2020 se llevan 14 intervenciones, aunque el director insistió en que eso "no significa que se provoque un desabasto general".

Las fugas son otro factor que atiende SAPAL y que entorpecen el trabajo operativo, al día en promedio se atienden 11 fugas en la ciudad y ello genera intermitencia en la zona.

"El mantenimiento promedio de las fugas que se repara en la ciudad cuesta en promedio 2 mil 700 pesos por reparación, aunque una tubería de 36 pulgadas no cuesta lo mismo que una de 4 pero ahí está el promedio", aseguró Maldonado.

Actualmente en León se atiende una demanda del 120 por ciento, contra el 100 por ciento de líquido con el que cuenta León.

"Año con año la demanda incrementa con el calor, la tenemos marcada pero nos ha ido bien, sobre todo con el comportamiento que hemos tenido, salimos a tiempo a que no usaran alberquitas y se agradece”, dijo el director.

También se le cuestionó sobre los niveles de agua de la Presa el Palote y el agua que pudiesen utilizar para dar abasto a la ciudad.

Pues hasta hace unos días se tenía reporte de que se seguía usando.

Por ahora debido a las restricciones de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Nacional de Información del Agua que aseguran el mínimo para explotar la presa es un nivel del 40 por ciento.

Desde hace unas semanas, el medidor y sensor que otorga el dato a la página principal de SAPAL sobre el nivel de la presa el Palote, marca el 30 por ciento de capacidad.

A la presa ya no le estamos extrayendo, tenemos el sensor dañado. Tiene rato marcando el 30 por ciento pero tenemos otros niveles y a nosotros nos marca el 40.66 % así que todavía podemos sacarle un poquito de agua pero ya llegamos al límite”, comentó.

La reparación también involucra a la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Nacional de Información del Agua, pues la lectura que se presentó en la últimas semanas por SAPAL fue errónea.

La temporada, pese a bochornosa, no es de problema en cuestión de operatividad, asegura logró el paso de la pandemia.

No lo veo como un tema caótico el dirigir, tenemos gente profesional, tenemos acuerdo para hacer turnos, dividirnos el trabajo y o perder operatividad porque eso no lo podemos perder. Hemos respondido bien, no significó problema ni más gasto”, finalizó.