Sufrió el peor momento de su vida al hallar a hombres armados afuera de su casa

Celaya.- Desesperación, miedo y preocupación experimentó una mujer luego de que fue despojada de su camioneta por hombres armados cuando se encontraba afuera de su propia casa en la colonia Gran Hacienda, en Celaya.

Aunque todo fue muy rápido, "María" comentó que vivió los peores segundos de su vida cuando la despojaron de su auto, sobre la avenida Real de Los Cerezos.

“Es la primera vez que me roban un auto. Me sentí con miedo y desesperada. Todo paso tan rápido, pero en todo momento sentí que mi vida corría peligro. Solo se llevaron el carro y no me golpearon, pero me apuntaron con una pistola”, dijo.

¿Cómo ocurrió?

A las 10:30 de la noche del martes pasado, María se estacionó cerca de su casa, apagó el motor de su auto y, antes de bajarse, se dio cuenta que llegaron caminando dos hombres desconocidos.

Uno de ellos se paró a un lado de la puerta del conductor y le tocó el vidrio de la ventana, para llamar su atención.

Solo recuerdo que vi al ladrón con una pistola y me tocó la ventana. Me obligaron a que abriera la ventana porque los seguros ya se habían activado”, comentó.

La mujer bajó de su auto y los ladrones le quitaron su celular y las llaves. Uno de ellos le dijo que caminara sin detenerse mientras que se fugaban.

La propietaria del auto marca Honda, tipo Civic Coupe rojo, placas GLD-833-B, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y solicitó el apoyo de la ciudadanía, para localizar su auto.

