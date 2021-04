Supera embarazada al coronavirus

León, Gto.- Con 30 semanas de embarazo Cinthya, de 38 años, dio positivo a COVID-19 y tras un mes de atención en el Hospital General 58 del IMSS logró superar el virus y ahora disfruta a su pequeña hija.

La joven mamá platicó que entre los síntomas tenía dificultades para respirar y decidió pedir atención médica, pues temía que el virus afectara a su bebé.

Los médicos valoraron la situación y optaron por realizarle una cesárea con la finalidad de proteger a las dos.

Cinthya dijo que primero acudió con su médico particular, pero que luego prefirió acudir a la clínica pues presentó tos seca, fiebre, fatiga y dolor de cabeza.

Tras la cesárea disminuyó la dificultad para respirar y la pequeña fue atendida.

“Nos fue muy bien. Excelente la atención, nos cuidaron muchísimo, todos muy amables y nos siguen dando seguimiento. No se puede comparar ni con un hospital privado, porque nos tuvieron muy bien atendidas”, aseguró.

“Mi niña va evolucionando bien, ha ganado peso y ha tenido buena atención y no han encontrado nada irregular en ella”, añadió.

La paciente estuvo intubada durante 18 días, pero poco a poco fue presentando una reacción positiva hasta que fue dada de alta.

Autoridades del IMSS exhortaron a implementar todas las medidas sanitarias preventivas para evitar contagios.

