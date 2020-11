Supera pandemia cualquier cálculo. Son más de 100 mil víctimas por Covid

Guanajuato.- México rebasó ayer oficialmente los 100 mil muertos a causa de la pandemia de Covid-19. Son muchos más, todos lo sabemos, pero la cifra igual refleja la magnitud de la tragedia.

Hace ocho meses, el 18 de marzo, se registró en México la primera muerte por Covid-19: un hombre diabético, de 41 años, que había ido a un concierto masivo en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Ayer, 19 de noviembre, fueron confirmados 100 mil 104 decesos oficiales.

De acuerdo con los registros oficiales, en el País hay 68 muertes por cada 100 mil habitantes. Con 124.8 en la Ciudad de México (CDMX) y 112.5 en Tabasco, son las entidades con más muertes por cada 100 mil habitantes, Chiapas es la que menos, con 19.4

Hasta ahora, 6 de cada 10 fallecidos son hombres y 4 son mujeres. Los decesos se concentran en las edades de 56 a 66 años.

México es además el país con más muertes de personal de salud, especialmente en la CDMX, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Tabasco: el 70% era personal masculino.

Nueve de cada 20 decesos por Covid-19 fueron en un hospital. De ellos, 64% de los pacientes no fueron intubados. Tres de cada 10 fallecidos no presentaban comorbilidades, y las más comunes entre quienes sí fueron hipertensión y diabetes.

Mientras tanto, el País enfrenta en siete estados rebrotes más severos que el primer “pico”, y en cinco entidades más hay un significativo aumento de casos. Mientras tanto, las vacunas son aún una promesa.

Y en Guanajuato

Mientras tanto, Guanajuato llegó ayer a 3 mil 848 fallecimientos por el virus y el número total de casos confirmados desde que inició la emergencia sanitaria es de 56 mil 753.

Autoridades de la Secretaría de Salud informaron ayer que en las últimas 24 horas se confirmaron 164 nuevos casos de Covid-19 y 34 defunciones.

Este jueves se reportaron mil 913 casos activos.

De los 164 casos confirmados ayer, 102 corresponden a León, 27 a Irapuato, 10 a Dolores Hidalgo, 6 a Guanajuato, 5 a San Luis de la Paz, 3 a Celaya, 3 a Silao, 2 a Salamanca, San Miguel de Allende, 2 a Uriangato y un caso en los municipios de Apaseo el Grande y Valle de Santiago.

El sector salud ha estudiado a 134 mil 602 personas, de las cuales 77 mil 849 son casos negativos.

Del total de confirmados, León encabeza la lista con 18 mil 305, seguido de Irapuato con 5 mil 677, después está Celaya con 5 mil 192, Salamanca con 3 mil 476 y Silao con 2 mil 11.

Las defunciones que informaron ayer las autoridades sanitarias, se registraron en 14 municipios; León (15), Celaya (2), Irapuato (2), Juventino Rosas (2), Purísima del Rincón (2), Salamanca (2), San Francisco del Rincón (2), Abasolo (1), Acámbaro (1), Apaseo el Grande (1), Pénjamo (1), Salvatierra (1), San Diego de la Unión (1) y San Felipe (1).

Las víctimas son 25 hombres y 9 mujeres; 29 de ellos padecían enfermedades previas como diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, cardiopatía y tabaquismo.

Ayer fueron 294 pacientes hospitalizados confirmados, 27 que son reportados como estable, 208 en condición grave y 59 en estado crítico (intubados).

Los pacientes hospitalizados por infección respiratoria aguda grave (IRAG), son 208 atendidos por ISAPEG y 66 de ellos están pendientes por confirmar si son positivos de Covid-19; 201 son atendidos en el IMSS, 127 esperan resultados; 21 se encuentran en el ISSSTE, 24 en el Hospital de Pemex, 7 en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y 37 en hospitales privados.

Entregó ‘Chuy’ su vida a su familia y profesión

Su esposa, dos hijas y un nieto, fue la maravillosa herencia que dejó Jesús en este mundo, un silaoense que entregó su vida a su familia y profesión.

Apasionado a La Fiera y de los toros, a la música de Elton John y El Buki, José Jesús Torres Caudillo disfrutó de cada uno de sus días en esta vida con una gran sonrisa.

Mi papá nunca se quedó con ganas de nada, y vaya que a pesar de ser diabético, en ocasiones él se daba sus gustos”, dijo Andrea, una de sus hijas.

“Le encantaban los famosos hielitos de San Julián, se los escondíamos, pero él siempre encontraba la manera de salirse con la suya”, recordó.

De profesión fue contador público y a lo largo de muchos años, entregó sus servicios para diferentes dependencias estatales, laborando los últimos años para la Secretaría de Educación de Guanajuato, en el área de Recursos Financieros.

A los 61 años, “Chuy”, como muchos lo recuerdan, perdió la vida a causa de Covid-19, mortal virus que está por cobrar la vida de 100 mil mexicanos; del 18 de marzo de este año que se registró el primer fallecimiento por coronavirus en el país, ayer fueron confirmados por la Secretaría de Salud, 99 mil 528 fallecimientos.

Su hija Andrea contó que Jesús fue un paciente casi asintomático, ya que su primera manifestación del virus fue un dolor de cuerpo como el de cualquier resfriado, presentado un miércoles 24 de junio.

Un día después acudió a consulta con un neumólogo de León, y sin tener la prueba positiva de contagio, Jesús fue diagnosticado con posible coronavirus, ya que los resultados de una tomografía pulmonar mostraban indicios evidentes de la enfermedad.

La indicación médica fue que se atendiera desde su casa, con medicamentos y uso de oxígeno.

La hija refiere que en ese momento ni los médicos, ni la información preventiva del sector salud recomendaban monitorear el nivel de oxígeno, “si desde el inicio de la enfermedad hubieran tenido conocimiento de ello, mi papá hubiera sido atendido de mejor manera”.

La oxigenación que él tenía era para que ya no se pudiera levantar, sin embargo, “Chuy” siguió activo, él mismo por su propio pie subió a la ambulancia al momento de intentarlo cuando la enfermedad ya estaba más avanzada.

El 28 del mismo mes fue internado y el 2 de julio, José Jesús no resistió más el embate de esta terrible enfermedad.

La tragedia no cesó, pues su esposa y las dos hijas también resultaron contagiadas, sin embargo, las tres sobrevivieron y han podido salir adelante con el apoyo de su familia y amistades.

Cobra Covid la vida del torero Raúl Pastor

Tras una intensa vida en las plazas de toros, el reconocido torero Raúl Pastor falleció a los 66 años tras lidiar a muerte su último “astado”, el Covid-19.

Familiares platicaron que “Rulo”, como era conocido el famoso matador, murió en su casa, en la calle Cosío, en el Centro de Aguascalientes, el domingo 8 de noviembre a las 3 de la madrugada.

Integrante de una dinastía de toreros, Raúl Pastor estuvo activo en los ruedos en los años 70 y 80, años después se retiró de las corridas.

Fue un hombre sencillo y cordial que acompañó muchas veces al ruedo a su sobrino Víctor Pastor, hijo de su hermano Víctor, ambos matadores de toros radicados en León, así como a su hermano César y últimamente a su sobrino José María, hijo de César.

Este toro denominado “Covid-19” ha cobrado muchas vidas de aficionados taurinos, ganaderos, toreros... no ha hecho distinción.

Su nombre de pila era Raúl Guedimín Victoria, mejor conocido como Raúl Pastor “Rulo”.

Sus familiares relataron que el miércoles 4 de este mes Raúl se empezó a sentir mal en su casa, donde vivía con sus hermanos Consuelo y Fernando, por lo que se le empezó a aplicar oxígeno, se le hicieron los exámenes correspondientes y dio positivo a coronavirus.

En su domicilio se le dio atención médica y había manifestado una mejoría, sin embargo, el sábado 7 de noviembre empeoró su salud y lamentablemente perdió la batalla la madrugada del día siguiente.

Raúl Pastor, nacido el 9 de marzo de 1954 en la Ciudad de México, debutó como novillero en la monumental Plaza México el 2 de septiembre de 1979, alternando con Paco Olivera “Bombita” y Gerardo Montejano en la lidia de astados de la dehesa de Zotoluca, siendo el astado de la presentación el llamado “Ébano”.

Hijo del diestro Víctor Pastor y hermano de Pilar, Consuelo, Víctor I, Lulú, Fernando, Julio (cronista taurino), Juan Antonio, César Javier, Cecilia y Julia, además de ser tío de los espadas doctorados Víctor III y José María.

Nunca se casó y desde 1990 vivió en la ciudad de Aguascalientes.

Fue incinerado y dejó una bonita historia dentro de los ruedos de México.

Pidió que a su muerte sus cenizas fueran llevadas a la ganadería guanajuatense de San José Buenavista, donde vivió grandes momentos con la familia Aranda Moreno. Descanse en paz y que goce de la gloria eterna.

Desconfía de diagnóstico de médicos

Araceli Rodríguez falleció el primero de agosto, el diagnóstico de los médicos fue Covid-19, sin embargo, hasta hoy sus familiares dudan de esa conclusión médica, pues ninguno de ellos se contagió de coronavirus, a pesar de que tuvieron contacto con ella.

Tras dos años de concluir sus estudios en Derecho en 2008, Araceli decidió casarse con José después de cinco años de noviazgo. Junto con su madre, atendía una tienda de abarrotes y después de dos años de casados, comenzaron a formar su familia.

Su vida se dividía entre trabajar en el negocio familiar y atender a su familia, que poco a poco crecía.

Sin embargo, en 2017 “empezó con malestares como cansancio, pérdida de peso y pelo, y empezamos a buscar alternativas, pero nadie sabía dar un diagnóstico certero”, platicó José a periódico AM.

Araceli logró afiliarse al IMSS, donde inicialmente no hubo una conclusión sobre su padecimiento, no obstante, un médico particular les indicó que era hipotiroidismo.

En octubre de 2019, la joven tuvo cambios repentinos de temperatura, se sometió a nuevos estudios y se le recomendó contactar a un neumólogo. Pero entre estudios y otros requerimientos se le citó el 9 de abril de 2020, sin embargo, no había especialista, así que se la reprogramaron hasta el 29 de julio.

Antes de llegar esa fecha comenzó a perder más peso y presentó bajas en la presión sanguínea.

Acudió a un hospital particular y ahí decidieron darle tratamiento para pacientes con Covid-19, y tras una revisión de radiografías le aseguraron que padecía la nueva enfermedad y le recomendaron acudir al IMSS.

Araceli y José llegaron al hospital el 15 de julio a las 6 de la tarde y hasta las 11 de la mañana del día siguiente los atendieron. Revisaron los estudios previos y les indicaron que debía ser hospitalizada, pero sus familiares se negaron.

Dos días después, un neumólogo también les aseguró que era Covid-19, los familiares de Araceli ya habían conseguido oxígeno y medicamentos que les indicaron.

El 30 de julio le tomaron nuevas muestras para detectar tuberculosis, pero el sábado 1 de agosto falleció por la noche.

El lunes hablé para saber de las muestras que le habían tomado, y nos dijeron que eran totalmente positivas a tuberculosis”, platicó José.

A casi cuatro meses del fallecimiento de Araceli, sus familiares dudan de que la causa haya sido Covid-19, ya ni ellos ni sus vecinos se contagiaron de coronavirus, aunque tuvieron un contacto constante con ella.

Duda joven de coronavirus hasta que fallece su tía

La muerte de María Guadalupe Bocanegra Medina, residente de Abasolo, cambió la vida de sus familiares, pues antes de su deceso por Covid-19 ninguno de ellos creía en la existencia del coronavirus.

Roony David Quesnel Orlanzzini, sobrino de María Guadalupe, platicó cómo su tía vivió sus últimos días y cómo les afectó la pérdida de quien fuera el pilar de su familia.

El joven de 21 años, residente de Irapuato, relató que su tía era la mayor de cuatro hermanas y desde los 20 años se encargó del negocio familiar tras la muerte de su padre.

Fue una persona que nos dio todo su amor, el apoyo incondicional para todos, ella todos los días se levantaba a las 4:20 de la mañana a limpiar su casa, no tenía ningún vicio, era una mujer muy sabia”, contó.

Dijo que cuando la pandemia llegó a México, María Guadalupe se preocupó debido a su avanzada edad. Sin embargo, Roony se contagió de Covid-19 y, sin saberlo, le transmitió el virus a su tía.

Su primer síntoma fue cansancio, cayó en cama y le faltaba el oxígeno, cada día que pasaba era un día menos para ella (...) nosotros la llevamos al Hospital de Abasolo para su cuidado, pero ese mismo día fue intubada y también fue trasladada de inmediato al Hospital de Cuidados Críticos en Salamanca”, indicó.

Roony contó que su tía estuvo 22 días en terapia intensiva, por lo que no pudieron despedirse de ella, ni tuvieron oportunidad de verla por videollamada, sólo los médicos le transmitían sus mensajes de apoyo y aliento.

En algún momento nos dijeron que había mejorado, como dos o tres veces hablamos y nos dijeron que ya le habían bajado la cantidad de oxígeno y otro día nos dijeron que le tuvieron que subir”, relató.

Sin embargo, después ya no les dieron esperanzas y sucedió lo inevitable, la señora María Guadalupe perdió la lucha contra el Covid-19; por desgracia, sus familiares no pudieron hacerle un funeral como ellos querían, ya que se tuvo que incinerar el cuerpo.

No se hizo una velación ni nada, de ahí se cremó, al día siguiente nos la entregaron (...) fue horrible (cuando nos dieron la noticia) porque fue una pérdida que no nos imaginábamos, pues ella era el pilar de todos”, agregó.

Tras los contagios de Roony y su tía, toda la familia enfermó y cambió su estilo de vida, pues antes de la muerte de María no hacían caso a los protocolos de salud, pero ahora siguen todas las medidas y evitan salir de sus casas.

AM