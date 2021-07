Surgen dudas sobre el estadio Nou Camp

LEÓN, Gto.- La compra del estadio León por parte del Grupo Pachuca genera certeza para la afición, pero hay dudas por aclarar e investigaciones a seguir, señalaron regidores del Ayuntamiento leonés.

Luego de que el propio consorcio futbolístico dio a conocer la compra del inmueble a Roberto Zermeño Vargas y a su socio Héctor González, algunos ediles señalaron que esto ahora ha quedado entre particulares, pero otros resaltaron que aún hay puntos por aclarar.

“Nos sorprendió un poco, como saben es algo que se hizo entre particulares, entre privados y no teníamos información de esto”, dijo María Olimpia Zapata Padilla, regidora panista.

“Habrá que esperar una reunión con ellos, con quienes estén en el tema; nosotros no tenemos ninguna comunicación ni nada”, añadió.

La también blanquiazul, Ana María Esquivel Arrona, consideró que con este anuncio ya no hay pendientes respecto al tema.

“Es algo específico como poquito grueso y de revisión, nada más”, comentó.

Pero la representante del Partido Verde Ecologista (PVEM), Fernanda Rentería Muñoz, resaltó como positivo que los dueños del equipo hayan tomado la responsabilidad y se tenga una certidumbre sobre el tema del estadio.

“Sin embargo, sabemos que esto no hubiera pasado si las administraciones panistas hubieran hecho las cosas bien; al final, como mucha gente dice, están comprando un predio robado”, aseveró.

“Esto tiene que seguir, se debe seguir viendo quién fue el responsable, porque fue una pérdida que se tuvo”.

“Desde la Contraloría que no revisó a tiempo y la Secretaría del Ayuntamiento que hizo un fideicomiso con claúsulas extrañas”, añadió.

La representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, indicó que es un buen signo que finalmente no se usó dinero público para resolver la situación.

Recordó que ha pedido información de todo el tema en varias sesiones del Ayuntamiento de León.

“Sin embargo, no he detectado de la alta y baja del estadio en asientos contables, no sé por qué hasta ahora nos comparten información”.

“Si fue un acuerdo entre particulares como aparentemente se ve, pues bueno, no tendremos nada qué ver, pero ya esperaremos a que no haya sorpresas con la forma de compra”, acotó.



Adquieren tres socios la guarida del León

Fieracapital Inmobiliaria, S.A. de C.V. es la empresa que compró la casa de la Fiera.

Según el Registro Público de Comercio esta sociedad fue creada el pasado 11 de junio en la ciudad de León.

Los nombres registrados como inversionistas son: José de Jesús Martínez Patiño, con 830 mil pesos; Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia, 100 mil pesos; y Francisco Armando Martínez Patiño, 70 mil pesos.

Sobre el objeto social principal en el documento se detalla que puede comprar, vender, construir, equipar, decorar, urbanizar, lotificar, fraccionar, remodelar, desarrollar, reposicionar, arrendar, subarrendar, constituir, comercializar, organizar, promover, operar, administrar toda clase de bienes inmuebles.

Incluyendo sin limitar centros comerciales, centros de negocios, centros deportivos, estadios para todo tipo de deporte, así como restaurantes, cines, teatros y salones de eventos, principalmente.

El pasado jueves Grupo Pachuca, por medio de una carta en la cuenta de redes sociales del equipo León, informó sobre la compra del Estadio León como una decisión estratégica en el futuro del conjunto verdiblanco, para evitar riesgos buscando garantizar que el equipo no saldrá jamás del territorio leonés.

Hay que recordar que hasta hace unos días el inmueble mundialista era propiedad de Roberto Zermeño Vargas, e incluso en octubre del 2020 el equipo León tuvo que jugar de local en el estadio Victoria de Aguascalientes.

Días previos al juego se tuvo que desalojar el estadio y las oficinas en su mobiliario y hasta con los trofeos se cargó en aquella ocasión.

En el texto se informó que la nueva casa del equipo leonés continúa en proceso de construcción, así que a los propietarios de palcos y plateas en el estadio León se les ofrecerá un costo especial en el próximo estadio a construir.



Ve compra positiva

La compra-venta del estadio León fue una noticia inesperada y sorprendente, pero lo positivo es que se asegura la permanencia del equipo León, comentó el abogado defensor de propietarios de palcos y plateas, Jorge Marcelino Trejo Ortiz.

“Si se respeta y se asegura la permanencia del equipo León para que continúe jugando, adelante”, añadió.

Dijo que esperan que el Grupo Pachuca respete los contratos de dueños de palcos y plateas como lo aseguró mediante un comunicado.

“Si se respeta el derecho de los dueños para que se permita el acceso al estadio viejo actual y al nuevo, adelante; habrá que esperar y analizar detalles de la operación para opinar más a fondo”, reiteró.

Será hasta el lunes 26 de julio cuando se dé a conocer el monto de la operación de la compra del estadio León, pues los empleados del Registro Público de la Propiedad salieron de vacaciones.

“No han ingresado la escritura de compra-venta. A partir del lunes salen de vacaciones y será hasta el lunes 26 de julio cuando se logre saber de cuánto fue el monto millonario que se le pagó a Roberto Zermeño por el estadio”, dijo Octavio López Alba, también abogado.

Manifestó que en la pasada reunión de ex directivos del Club León se estableció que existen discrepancias en las escrituras del Club Social y Deportivo León y hasta en las firmas.