Suspenden anexo donde fue hallada sin vida Frida

León.- El anexo Vidaky donde fue encontrada sin vida una joven de 17 años fue suspendido el pasado martes por la Jurisdicción Sanitaria 7 por irregularidades administrativas, sostuvo el secretario de salud de Guanajuato.

El secretario Daniel Díaz Martínez declaró que es lamentable este hecho, sin embargo no tiene qué ver con una situación del modelo de atención, por lo que el caso ya lo está investigando la Fiscalía General del Estado.

Se hace la suspensión porque está en investigación ante este suceso, pero son irregularidades administrativas que detectamos en los formatos, en los protocolos y en los procesos de atención en las bitácoras.

No es que este centro no cumpliera en su totalidad la NOM028 que regula estos centros sino que había unas partes administrativas que no habían actualizado", aseguró.