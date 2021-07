Suspenden temporalmente a David Cano como presidente del PRD en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- David Cano Hernández, presidente estatal del PRD, fue suspendido de sus funciones temporalmente por el Consejo Estatal y la Dirección Estatal Ejecutiva de ese partido en su sesión del 18 de julio.

La razón: ignorar los llamados de los órganos de dirección de su partido para rendir cuentas financieras y políticas una vez concluido el proceso electoral.

“Está suspendido de sus actividades como presidente por faltar a los Estatutos del PRD”, Así lo informó María Isabel Campos Mosqueda, secretaria general de la Dirección Estatal Ejecutiva, en entrevista con AM.

Precisó que uno de esos incumplimientos fue que no se presentó ante el órgano máximo del partido en Guanajuato, que es el Consejo Estatal, a rendir el informe financiero y del partido, al que fue convocado en la sesión del 27 de junio.

Se le convocó muchas veces y no acudió

Arturo Bravo Guadarrama, integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, agregó: “El Consejo lo que hizo fue suspenderle sus funciones y darle vista al Organo de Justicia Intrapartidaria” que es nacional.

En entrevista, explicó a AM que la razón principal de la suspensión temporal de David Cano fue que se le había estado convocado a reuniones de dicho órgano de dirección para continuar con el balance de la situación del partido una vez concluido el proceso electoral, pero nunca acudió.

“Entonces toda vez que hay ausencia, hay sospecha. Nosotros hemos empezado a verificar y encontramos algunos gastos que no se le autorizaron por el Comité Ejecutivo (Estatal).

Cano hizo gastos sin avisar a la dirigencia estatal

“Tiene que ver con que mientras no se presente a aclarar, estará suspendido”, señaló.

Mencionó que lo que encontraron es que David Cano contrató a dos personas para ayudar en la campaña, pero no lo pasó por la autorización de la Dirección Estatal Ejecutiva.

Dicha contratación fue temporal, sólo para la campaña, de abril a finales de junio o principios de julio. Aclaró que eran dos personas que sí andaban trabajando muy fuerte para arriba y para abajo arreglando cosas.

Pero lo que estuvo mal fue que el presidente estatal del partido no pasara dicha contratación por la Dirección Estatal para su autorización.

El pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva le pidió a la contadora del PRD que les informara los gastos que se realizaron durante la campaña. Y es ahí donde encontraron la citada contratación.

Aunque Arturo Bravo dijo que no han cuantificado el monto de las observaciones. Hasta el momento, la contratación de las dos personas es lo único que han encontrado.

Sobre si han encontrado desvío de recursos, el perredista respondió: “no los hemos buscado, no somos el órgano de fiscalización.

“En lo que se abre una queja por la omisión, esto es lo que tendrá que aclarar, y no ha querido presentarse a declarar. Es una medida precautoria que se le suspenden sus funciones.

“Es un asunto administrativo nada más, necesitamos que nos aclares. Y eso no debería ser motivo para que terminara mal el asunto.

“Que es necesario, sí es necesario, pero lo que falta es que él (David Cano) no se ha presentado, ni él ni el coordinador del grupo parlamentario (el diputado local Isidoro Bazaldúa).

Bravo Guadarrama aclaró también que la contadora del partido no es la responsable financiera, es el presidente del partido, pues tienen un token para disponer de la cuenta bancaria.

Y tiene un poder, pues para realizar actos administrativos, el presidente nacional en turno transmite la representación mediante un poder a los dirigentes estatales para poder disponer de las cuentas bancarias del partido, para hacer un contrato, para que puedan pagar, entre otros movimientos financieros y legales.

En este caso, el poder de representación del partido ante terceros los tiene David Cano.