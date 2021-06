Tabaré salió de Uruguay en bici con destino a Alaska y llegó a Guanajuato

León, Guanajuato.- El uruguayo Tabaré Alonso lleva cinco años viajando en bicicleta por decenas de países de América, y llegó a Guanajuato con el sueño de llegar hasta Alaska.

Durante las últimas tres semanas, el aventurero ha recorrido los Apaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, el Cerro del Cubilete y León como parte de su ruta.

Este sueño lo comenzó en su juventud y cada vez está más cerca de lograrlo.

Mi sueño siempre fue vivir un poco de lo que es América, trabajaba en una empresa de sistemas, estudié muchos años, trabajé, pero dije: ¿Cuando me va a tocar a mi vivir mi sueño?”, dijo el uruguayo a Periódico AM.

Vive cada día en un lugar diferente y prueba distinta comida

Vivir cada día en un lugar diferente, probar sus comidas, interactuar y ser parte de esos lugares”, Dijo.

La posibilidad de ese sueño llegó cuando se encontró con el ciclismo.

Su viaje inició en marzo de 2016 en su natal Uruguay y a la fecha no solo ha recorrido miles de kilómetros, sino también miles de experiencias.

Tabaré Alonso no se sentía preparado en su inicio, nunca había viajado y tampoco era un ciclista experto e inició su aventura justo cuando se quedó sin recursos.

Vive buenas y malas experiencias

En su trayecto ha visto el lado más humano de los latinoamericanos, pero también a pasado tragos amargos como las dos veces en que le han robado su bicicleta “América”, pues en una de ellas incluso tuvo que pagar un rescate para tenerla de regreso.

A Tabaré Alonso le han robado dos veces su bicicleta, pero en Guanajuato "ha recibido puras bendiciones".

Para sustentarme voy trabajando en cualquier oficio como chalán, en pintura, en construccion, carpinteria o herreria, trabajo una semana hago algo de dinero y sigo”.

Durante el peor momento de la pandemia quedó varado en Puebla y ahí decidió aprovechar para escribir un libro con sus experiencias, que ahora es una de sus formas de sustento.

En su obra ha narrado su viaje a bordo del tren conocido como “La Bestia”, para conocer el fenómeno migrante.

Al pasar por Ciudad de México un grupo más de ciclistas se unió a él y se autodenominan los ciclo-vagabundos, México ha sido el primer país donde ha vivido algo así, pues este grupo aún le acompaña.

En su travesía ha llegado a ser tachado de ‘vago’, pero lo toma con calma pues esto viene de los prejuicios y los estigmas que prevalecen entre la sociedad.

Luchamos de muchas maneras para lograr lo que siempre anhelamos, a veces una familia, un trabajo o un techo, pero el mio es este: vivir en américa en todos los lugares diferentes”.

“Cuando tienes un sueño o un proyecto mucha gente te va a decir que no puedes, que no pierdas el tiempo, que porqué no aprovechas los mejores años de tu vida para tener una casa, una familia o hijos”

“Hago lo que siento y es esto vivir cada día, tener el privilegio de conocer Guanajuato. Llegamos por Apaseo, conocimos, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, subir al cerro del Cubilete”.

Fue hace tres semanas que Tabaré comenzó su paso por Guanajuato y por fortuna no ha sufrido la violencia que se vive,

“No es una ruta tan turística y no tan recomendada, pero en el camino hemos encontrado puras bendiciones (...) Hay muchas realidades diferentes, por eso como México no hay dos, el viaje es muy diferente cuando uno viaja con sus sueños y la fuerza de cumplirlos. La maldad a veces proviene de la envidia de lo que tiene el otro, pero solo tengo mi bicicleta y nada más”.

Sobre su paso por León, comentó que le gustan las ciclovías

Tabaré Alonso en su paso por León, Guanajuato. FOTO: José Antonio Castro Murillo

Nos ha encantado, las ciclopistas, parece que vamos en un videojuego, entre los árboles, siempre hay que estar atentos. hemos grabado en todo el recorrido, claro que por el tráfico nos hemos sentido acelerados, pero nos hemos sentido cómodos”.

En León numerosos ciclistas que lo han conocido por sus redes sociales, se han acercado para charlar y tomarse una foto o llevarse una copia de su libro, el Uruguayo se siente arropado en la ciudad, pero el domingo se marcha.

El viaje de Tabaré y los ciclo-vagabundos seguirá por Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas, ya lleva más de cinco años y su vista sigue fija en Alaska y en su mente está la frase que ha definido su viaje:

“No esperar siempre el momento es ahora para luchar por tu sueño”.