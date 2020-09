‘Tacovid’ causa furor en la red por su ingenio y su ‘sabor viral’

León.- El ingenio de los mexicanos cada vez se vuelve más original, pero qué decir de los leoneses, que no se quedan atrás con la creatividad para no dejarse vencer por la pandemia.

Tal es el caso de Brandon Alonso Velázquez Bilches, quien ante la falta de empleo puso su taquería con temática de coronavirus, llamada “Tacovid”.

“Tacovid: Sabor viral” es un nuevo negocio que llegó a León para quedarse como la pandemia.

Esta idea original nació de una lluvia de ideas para escoger el nombre y el giro que buscaba Brandon para su taquería, la cual ofrece servicio desde julio.

Yo tenía una academia de baile y la tuve que cerrar, tuve que regresar al mismo lugar como hace cuatro meses y no podía abrir por la situación, estaba buscando poner mi propia taquería, pero no que fuera una cualquiera, quería tenerla con un buen concepto. Entonces estaba pensando en el nombre y de repente en una lluvia de ideas surgió el nombre de ‘Tacovid’, se me hizo muy padre, pero también pensé en que la gente se podía ofender”, comentó Brandon.