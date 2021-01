‘Tambalean’ recursos federales para Tren iInterurbano en Guanajuato

León.- La llegada de 26 millones de pesos de recursos federales para los estudios de viabilidad para la realización del “Tren Interurbano” de Guanajuato se tambalean y podrían ser recortados, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), Tarcisio Ramírez.

En su edición del 9 de junio, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la aprobación del ejercicio de 52 millones de pesos para estudios de pre inversión para el proyecto denominado como “Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal".

El acuerdo establece que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), inyectará 26 millones de pesos para los estudios y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno de Guanajuato aportaría una cantidad similar.

Sin embargo, la federación podría no cumplir con lo pactado y enterrar nuevamente el Tren Interurbano, obra que busca conectar a distintos municipios de la entidad entre sí y que incluso llegaría al estado de Querétaro.

“Esto se está revisando con la SCT y es un tema que también al parecer ha tenido cierto atorón y más adelante les daremos los resultados de lo que se pueda avanzar (…) No se han concluido, estarían en etapa de preparación, pero hay algunas dificultades para que sea ratificado el presupuesto para este año y pues es lo que estamos viendo y no adelantaría porque estamos viendo si sería todavía factible porque hubo un comentario de que puede tener sufrir recorte”, dijo Tarcisio Ramírez en entrevista con AM.

Agregó que hasta el momento el Gobierno Federal no ha enviado recursos para obra pública estatal y han enviado distintos proyectos. Entre los que se destaca la intervención en la carretera 45 y la autopista Silao-San Felipe.

Se estuvieron ingresando oportunamente varios proyectos y hablábamos particularmente por su importancia de seguridad y que es una ruta federal, la ruta 45 que está en el entronque en Comanjilla, está la Silao-San Felipe y también ahí había un acuerdo para iniciar con la ampliación y hay otro tipo de proyectos. Pero, muy concreto seguimos insistiendo en la 45 por el tema de seguridad vial”, explicó.

MCMH