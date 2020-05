También en Guanajuato hizo negocios Bartlett Jr.

León, Guanajuato.- En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, el hijo de Manuel Bartlett Díaz también hizo negocio. Vendió un equipo de rayos X más caro que sus competidores.

La empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, participó en la licitación con un precio superior en un 24%, no obstante, ganó el contrato.

En esa fecha, 12 de octubre de 2017, Bartlett Díaz era senador de la República por el Partido del Trabajo. Tres meses después formaba parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Tena Tamayo, entonces director del Hospital de Alta Especialidad, en entrevista con am aseguró que en esa fecha no se sabía que Cyber Robotics era propiedad de Bartlett Álvarez.

El contrato otorgado fue por 103 millones 890 mil 296 pesos. El equipo se describe como sistema de terapia de radiación con rayos X.

Los competidores abrieron sus propuestas diez días antes del fallo en un aula del Hospital.

La oferta más económica fue de Electrónica y Medicina por un monto de 83 millones 786 mil 800 pesos, un 24% por debajo de los 103.8 millones de Cyber Robotics.

Enseguida la proveedora Ingeniería para el Cuidado de la Salud ofreció el mismo equipo en 90 millones 480 mil pesos, es decir 8% más bajo que León Manuel Bartlett.

Las propuestas más bajas fueron desechadas con el argumento de que el Registro Sanitario no estaba apegado a lo solicitado en la convocatoria y tampoco cumplían con las características técnicas mínimas requeridas.

Cyber Robotics vendió hace menos de un mes, a la delegación del IMSS de Hidalgo, 20 ventiladores, fabricados en México, al triple de sus valor.

Los aparatos se cotizaban en el mercado a poco menos de 600 mil pesos cada uno, pero León Manuel Bartlett los vendió a un millón 550 mil pesos.

Ni sabía yo que era el dueño, hasta ahora que estuvimos leyendo el periódico, me enteré de que era la misma empresa que nos había vendido, no estaba enterado”, afirmó el doctor Carlos Tena Tamayo, ex director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío.