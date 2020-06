Tardan más de 3 horas en controlar incendio en relleno El Verde

León, Guanajuato.- Se incendia relleno sanitario El Verde, en el predio de Lagunillas, y provoca alarma entre los vecinos.

El incendio en la zona poniente de León inició a las 10:30 de la noche de este martes y se controló a las 2 de la mañana de hoy, informó Crescencio Sánchez Abundis, director de Protección Civil (PC).

El relleno sanitario recibe al menos 1,600 toneladas de basura al día, en especial basura que no es basura, como el PET.

Personal de Protección Civil, Bomberos, Sapal, Tránsito, Policía y trabajadores del mismo relleno ayudaron a sofocar el fuego.

No hubo lesionado, no se tuvo que evacuar personas de las colonias cercanas, y hasta el momento se desconocen las causas del incendio. Se está investigando y se verificará nuevamente la zona para que no se vuelva a reavivar el fuego”, añadió el director de PC.