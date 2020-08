Taxistas se pronuncian a favor de ‘cacería’ de Uber y DiDi

Taxistas tradicionales señalaron estar a favor de las "cacerías" de autoridades contra taxis ejecutivos.

Ayer se manifestaron taxistas ejecutivos afiliados a la plataforma DiDi se manifestaron en contra del Instituto de Movilidad por la detención de un conductor.

Los ruleteros tradicionales señalaron que no están en contra de la competencia, sino de la ilegalidad.

León, Guanajuato.- Centrales obreras y agrupaciones de taxistas se pronunciaron en favor de los operativos contra taxis “piratas”, como Uber y DiDi, por parte de la Dirección General del Transporte.

Líderes de Centrales obreras como CTM, CROC y la Alianza Plus de Taxistas del Estado de Guanajuato, se manifestaron en favor de la seguridad de los usuarios, de una calidad en el servicio y en contra de la ilegalidad.

Así lo manifestaron luego de que taxistas ejecutivos afiliados a la plataforma DiDi se manifestaron en contra de la Dirección General del Transporte por la detención de un conductor.

No pueden venir a pisotear una ley y un reglamento. Se tienen que cumplir con las normas. Cada vez hay una mayor impunidad con vehículos particulares que prestan servicio como ejecutivo. El servicio debe ser seguro, y de calidad”, dijo José Luis Guerrero Mendoza de la Alianza Plus.

En contra de la ilegalidad

Subrayó que la mayoría de los operadores de taxis “piratas” no cumplen con el reglamento, es decir, no tienen capacitación para dar un servicio seguro y de calidad, no cuentan con licencia para conducir autos de alquiler, ni seguro de protección a los pasajeros.

“En la Alianza Plus de taxistas del estado de Guanajuato no estamos en contra de la calidad, estamos en contra de la ilegalidad. Se tienen que contar con los permisos correspondientes”, añadió Guerrero Mendoza.

El líder de taxistas de CTM, Gilberto Moreno, dijo que el gremio atraviesa por una situación financiera crítica y se tienen que intensificar los operativos contra los taxis ejecutivos ilegales.

Habrá una nueva plataforma: Fotingo

Señaló que han llegado nuevas plataformas como Fotingo, que anuncian operaciones a partir del 15 de septiembre, pero que dichas plataformas deben ser reguladas para evitar que sean refugio de taxis “piratas”.

Al respecto Jacobo Cabrera, de la CROC, también se pronunció en contra la ilegalidad de taxis ejecutivos “piratas”. Señaló que son una competencia desleal para el gremio que ha sido duramente castigado durante la pandemia.

Los usuarios deben buscar taxis seguros, plenamente identificados, con conductores debidamente capacitados y con un servicio de calidad”, añadió el líder.

