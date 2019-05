¿Te gusta echar piropos? Si visitas Guanajuato capital ¡cuidado! Podrías pasar 36 horas en prisión

Guanajuato capital.- A partir de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrá sancionar con cárcel o el pago de una multa, a las personas que sean denunciadas por incurrir en la práctica del acoso callejero en la capital, informó la regidora del PRI, María Esther Garza Moreno.

Al incluir en el Bando de Policía y Buen Gobierno bajo el artículo 49, sanciones que van desde un arresto por 36 horas o bien el pagó de una multa que rondará los 30 a los 60 UMAS (Unidad de Medida Actualizadas).

En el caso de los menores de edad que incurran en esta práctica, el arresto se reducirá a 12 horas de prisión y en ambos casos, los infractores deberán de tomar pláticas orientadas a la defensa de los derechos de la mujer, impartidas por la Dirección de Atención a la Mujer.

Por qué no estamos con el chiflido o con alguna cosa que los hombres dicen hay que bonita, no, no, no. Hay piropos que insultan que ultrajan y deje de eso, los tocamientos, a mí me tocó hace tiempo en un callejón y pues no, sé tiene que castigar”, apuntó la regidora María Esther Garza, quien encabeza la comisión de Equidad y Género.