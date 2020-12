‘Teletrabajo es opción para todos los sectores’: Alejandra Reynoso

Guanajuato.- Con el reconocimiento en la legislación federal, el teletrabajo llegó para quedarse como una alternativa más tanto para el sector privado como público.

Se trata de una reforma no hecha por las condiciones de la pandemia que obligaron al ‘home-office’, puesto que tiene dos años en el análisis legislativo, sino que pretende adaptar las condiciones del trabajo a la nueva realidad del mercado.

Así lo explicó a AM la senadora que impulsó y presentó esta iniciativa en 2018, la leonesa Alejandra Reynoso Sánchez, que fue aprobada en junio de 2019 en el Senado y apenas en la semana que termina concluyó el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y, al haber cambios, con el aval último en el Senado.

Ya era una modalidad que se venía implementando hace años en muchos países y que incluso la propia OIT (Organización Internacional del Trabajo) marcaba el teletrabajo como una alternativa para conciliar los tiempos trabajo-familia”, apuntó.

Anotó que hubo resistencias a la reforma desde la Secretaría de Hacienda federal.

“No lo aceptaban y la realidad nos alcanzó, se pudo haber aprobado para ir incorporando poco a poco esta modalidad, son 9 meses que llevamos a medias, empresas que regresaron a actividades pero siguió una parte haciendo teletrabajo, que esa es la idea. No se trata de que todos lo hagan… O que en una misma empresa todos transiten al teletrabajo, porque dependiendo del giro, ubicar las áreas de oportunidad y aprovechar la alternativa”, apuntó.

Resaltó que el teletrabajo evita al trabajador perder tiempo innecesario en traslados de su hogar a la empresa, que puede ser aprovechado en convivir con su familia.

El teletrabajo es una modalidad a distancia, es decir, en otro espacio fuera de la empresa, así que puede ser desde el domicilio particular o bien de cualquier otro.

Un apartado que al final se retiró de la reforma es el de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal sea un promotor del teletrabajo.

La panista celebró concretar una reforma que no nació desde el Gobierno y la 4T.

Contratos de teletrabajo

Los que opten por esta modalidad deberán establecer nuevos contratos laborales.

“Así como existe el contrato colectivo de trabajo se tiene que diseñar un contrato específicamente para los teletrabajadores. Tienen derecho de asociación sindical. Un convenio donde se respeten los horarios, no es a cualquier hora. No tienen que estar vigilados todo el tiempo. Se menciona la confianza entre trabajador y patrón y sobre el cumplimiento de objetivos, no de horarios, es la otra gran diferencia”, dijo.

La Senadora argumentó respecto a la polémica de que los gastos proporcionales por internet y energía eléctrica de los trabajadores sean absorbidos por el patrón.

Tiene que haber un convenio para ver qué costos asume el patrón, tiene que ser a voluntad de partes, luego se piensa que es por la pandemia y no, esta modalidad surgió hace 10 años, se propuso hace dos años en México, era una tendencia.

“Tampoco significa que mañana estén llevando el recibo de la luz, esto lleva un proceso de incorporación a un contrato, establecer las bases del acuerdo”, anotó.

Luego de la reforma a la Ley Federal del Trabajo sigue un plazo de 18 meses para tener la Norma Oficial Mexicana que regule su aplicación en los centros laborales.

