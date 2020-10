Temen celayenses reacción violenta tras captura de ‘El Azul’

Celaya.- Luego de la captura de Adán González Ochoa, alias “El Azul”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, políticos y empresarios de Celaya aplaudieron esta detención, aunque también externaron su preocupación ante una posible reacción violenta de este grupo criminal.

Por su parte, Rainnier Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal PAN Celaya, comentó que con esta detención el Estado deberá seguir trabajando en coordinación con los municipios.

Dijo que no podría asegurar si aumentará la violencia a raíz de la captura de “El Azul”, pero agradeció al Gobierno del Estado por este resultado.

Sabemos que no se ha acabado este tema, no es algo sencillo, no es algo que se apague con un switch de la noche a la mañana, pero se debe seguir trabajando en conjunto, cada quien lo que le toca”, declaró.