Piden comerciantes auxilio por extorsión.

Celaya.- Comerciantes de Celaya que son víctimas de extorsiones temen acudir a denunciar y que no se les brinde la protección o el anonimato necesario para salvaguardar su seguridad.

AM contactó al comerciante de una tortillería que aseguró que muchos de sus conocidos sufren esta situación y viven con temor.

Existe el temor, no nos sentimos protegidos, no me atrevo a denunciar, es sentirse expuestos, por que al acudir al Ministerio (Público) me van a ver, y como es sabido no sé han visto medidas diferentes, por eso no nos hemos acercado a denunciar”, comentó el comerciante de quien por seguridad se omite su nombre.