Temen empresarios se propaguen huelgas a León

León.- El sector empresarial se encuentra preocupado por la llegada a León de grupos que buscan desestabilizar a los trabajadores con la promoción de huelgas como ocurrió en el norte del País.

José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), señaló que han tenido reportes de que grupos acuden a parques industriales a buscar obreros y entregarles panfletos, específicamente en Castro del Río y Puerto Interior.

Es información muy tendenciosa hacia ciertos grupos de trabajadores, poniendo como ejemplo lo que supuestamente se logró en el norte”.

Sánchez Castellanos resaltó que los panfletos no se señalan que cerraron muchas empresas y los empleos que se perdieron, gracias a estas manifestaciones.

Prevén inestabilidad por ‘manipulaciones’

El presidente del CCEL detalló que la inquietud es por la inestabilidad que estos grupos vienen a generar; en este sentido refirió que no están en contra de los sindicatos ni de la libertad sindical.

En León tenemos muchos años sin huelgas, sin duda hay trabajo que hacer en materia de niveles salariales, cuando se dan incrementos por decreto sucede lo que ocurrió en Matamoros”, acusó el líder empresarial.

El llamado que hacen estos grupos al trabajador es para manipularlo, incitando a que se agrupe para lograr incrementos salariales y bonos del 20%.

El contador consideró que estos movimientos no vienen del Gobierno federal, sino de algunas personas que se quieren aprovechar de la situación, están tratando de ganar contratos colectivos, en todo caso dijo que no podría señalar un origen político en particular.