Temen que usen presupuesto de educación con fines electorales

Irapuato.- Para los integrantes de Misión Rescate México, destinar recursos de educación sólo a programas sociales del Gobierno Federal pudiera significar que lo que se busca no es fortalecer al sector educativo, sino un fin electoral para los comicios del próximo año.

En rueda de prensa virtual, los integrantes del movimiento señalaron que la educación no es prioridad para el Gobierno Federal, que no muestra interés en el desarrollo de las escuelas de nivel básico, de los maestros, alumnos ni padres de familia.

Pero que se proyecta un aumento del 1.3 % a la educación superior y del 6.2% a la educación media superior, de acuerdo con la información del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo que podría ser con miras al proceso electoral.

Teresa Paulino comentó que la asociación Mexicanos Primero mencionó que entre 2012 y 2018, el presupuesto autorizado a la educación básica ha tenido recortes por 23 mil millones de pesos y que para el presupuesto de 2021, la reducción será de 4 mil 500 millones de pesos, es decir, un 11%.

Por su parte, Eleazar García Ortiz, representante del movimiento en el Estado de Durango, señaló que como los estudiantes del nivel básico no pueden votar, los proyectos en su beneficio se están dejando de lado, aunque se fortalecen los apoyos del sector votante para los comicios del 2021.

Estamos visualizando que no hay un interés por la niñez mexicana, los niños de primaria no pueden votar, no es un capital político, no interesa y son los que más están siendo afectados por la pandemia, son los más excluidos”, enfatizó.