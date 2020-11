Temen tianguistas un segundo semáforo rojo

Celaya, Guanajuato.- Varios comerciantes del tianguis de los lunes de la ciudad coincidieron que sería fatal, muy malo, tener que regresar a un semáforo rojo, donde el confinamiento se daría de vuelta.

“Nos daría en la m#$%, completamente, apenas estamos saliendo de nuevo, las ventas apenas se están dando, imagínate si cerramos, nos fregamos”, dijo un comerciante.

Miguel, otro vendedor, señaló que las ventas apenas estaban “comenzando”, ya que siete semanas atrás no se vendía.

“¡Híjole! la venta estuvo muerta, yo creo unas siete semanas, apenas salía para comer, ya hoy se ve un poco mejor, ya hay más gente, ojalá no lleguemos a ese extremo (semáforo rojo) yo creo que para los tianguistas y más personas sería fatal”, externó.

Una vendedora de juguetes y ropa agradeció el flujo de personas registrado ayer lunes.

Para entrar al tianguis es obligatorio el uso de cubrebocas y personal del tianguis colocaba gel antibacterial a los visitantes.

“Ya hay más gente, bendito Dios, se debe aprovechar cada día, porque uno no sabe cuando nos dicen ¡órale!, encierro otra vez, y ahí sí ¿cómo le hacemos?, por eso usamos cubrebocas, cuidamos las medidas”, señaló.

“Yo creo que la mayoría de los que aquí vendemos no soportaría un segundo encierro, muchos se quedaron y no regresaron, debemos echarle ganas y cuidarnos todos para que no pase”, señaló Carmen, integrante del tianguis.