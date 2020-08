Templos de Celaya reabrirán el domingo 9 de agosto

Celaya.- La Diócesis de Celaya se encuentra lista para la reapertura de los templos el domingo 9 de agosto, con los protocolos listos, los equipos Covid ya conformados y con las respectivas medidas de sanidad.

La reapertura será solo con el 25% de la capacidad de los templos, acatando todos los protocolos de sanidad en orden y con responsabilidad, así lo dio a conocer Jesús Palacios vocero de la Diócesis de Celaya.

Por lo que se espera que el domingo 9 de agosto, comiencen las celebraciones, siempre y cuando se tenga el protocolo, el equipo y los insumos, comenzará.

Cabe señalar que solo serán celebraciones eucarísticas, no retiros, formaciones ni catequesis.

Será necesario el uso de cubrebocas, sana distancia, tener templos ventilados, con un acceso solamente y una ruta de salida, ventilación natural, duración de las misas por mucho 40 minutos y medición de temperatura. Cabe señalar que al revisar a una persona y tenga temperatura elevada se le negará el acceso.

Todo esto se hará con responsabilidad y orden, responsabilidad en el sentido de que cada individuo deberá asumir, como llevar su cubrebocas, si tengo un sintoma me quedo en casa, de saber que la edad no me favorece me quedo en casa, que si voy a misa de ocho, debo llegar siete y media para formarme, tomar mi turno y esperar que me den acceso”, comentó el padre.