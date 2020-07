Templos de Celaya seguirán cerrados: Diócesis

Celaya.- El padre Jesús Palacios, vocero de la Diócesis de Celaya, comentó que los templos seguirán cerrados, y que están implementando protocolos del uso de cubrebocas para que dentro de 15 días ver si tuvo un impacto positivo y de ahí determinar si se podrán abrir los templos o no, ya que todo está basado en la Secretaría de Salud de Guanajuato.

“Sabíamos ya que la Diócesis de León tenía esa inquietud, como en su momento la tuvo la de Irapuato y también la tuvimos nosotros, pero aquí no interesa que si una diócesis va a abrir o no, las tres diócesis: Irapuato, León y Celaya e incluso la parte que corresponde de Querétaro y Morelia, dependen del mismo semáforo que es el estatal y ese no lo establecemos nosotros, sino la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato”, comentó el padre.

Los templos seguirán cerrados hasta que cambie el semáforo.

Por lo que la idea de que León quiere abrir no significa que se vaya a hacer, dado el índice de contagios y letalidad que hay en el estado.

“En la última reunión que tuvimos con la Secretaría de Salud nos dijeron que los apoyáramos en la implementación del uso de cubrebocas y en unos diez días o quince podríamos ver cómo el impacto positivo que esto haya tenido y a razón de ese impacto ir pensando en poner una fecha”

Dijo que si se habla del primero o dos de agosto no se está hablando que ese día se pondrá la fecha de apertura, sino más bien en ese día se podría pensar en tener unas fechas.

Por lo que todo dependerá de los resultados, tanto de la campaña de uso de cubrebocas y el mismo semáforo y casos.

“En la Diócesis de Celaya ya tenemos el protocolo hecho, está en proceso de validación de la Secretaría de Salud y las parroquias están trabajando en la capacitación de los equipos que serán quienes implementarán los protocolos en las parroquias y en la adquisición de insumos necesarios para la desinfección de los templos y tener mayor seguridad, y ofrecer espacios seguros libres de contagios”

Dijo que no hay fechas para la reapertura, se trabaja en los protocolos, se trabaja para la reapetura y todo dependerá en el momento que la Secretaria de Salud informe el cambio de color, esperando que sea pronto.