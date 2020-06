Templos en Celaya aún sin fecha para reabrir; Obispo pide ser solidarios

Celaya.- Aún no hay fecha para reabrir las iglesias en Celaya debido a la pandemia provocada por el Covid-19, así lo dio a conocer Benjamín Castillo Plascencia, obispo de la Diócesis de Celaya.

No tenemos una fecha y queremos hacer mucho énfasis en eso, no digo que no sea un servicio esencial, pero la esencia va mucho más allá. Podemos participar de la vida de Dios a través de signos sacramentales y podemos sentirnos en amistad con él de muchas formas”, compartió el Obispo.

Señaló que no todo se reduce al templo, que hay que enfocarse a la caridad, atender a los más necesitados, abrir nuestro corazón para que Dios reine y se pueda compartir el amor con quien más lo necesita.

Se mantienen las iglesias cerradas, mantenemos el protocolo desde hace tiempo, en la región tuvimos una reunión con el gobernador (Diego Sinhue) y no vemos oportuno abrir, no queremos que por esta participación aumenten los casos”, señaló Castillo Plascencia.

Expuso que también siguen suspendidas las celebraciones de tres años, primeras comuniones, bodas, etcétera, ya que al templo van pocas personas, pero en sus casas o salones no hay manera de tener control e invitan a mucha gente.

Luego hacen las fiestas en su casa, no nos podemos hacer responsables, la gente dice que no hará nada pero los familiares se enteran e invitan a todos, habrá tiempo, espérense un poquito, no es el momento”, señaló.

Pidió a los fieles que usen el cubrebocas, que tomen las medidas de sanidad, asearse al llegar a su casa si se tiene que salir, si no quedarse en casa.

No echen por la borda lo que se ha avanzado, si ya duramos dos meses encerrados para que echar a perder todo ese esfuerzo en un día, multiplicar el virus, no tiene chiste, el que no tiene a que salir que no salga”, finalizó.

