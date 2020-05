Templos seguirán cerrados en Celaya: Obispo

Celaya.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia comentó que las iglesias no abrirán aún sus puertas, ya que se mantienen a la alza los casos de Covid-19, y se busca no contagiar a más gente.

No se quitan los cuidados, estamos obrando de una manera irresponsable, se tienen que reiniciar ciertas tareas por necesidad, porque la gente tiene que comer y deben salir para cosas de primera necesidad, pero que guarden las reglas, no se lancen a la calle como gallinas” reiteró

Señaló que sigue habiendo descuidos, por lo que exhortó a seguir las normas como la sana distancia, uso de cubrebocas, entre otras.

Comentó que las autoridades episcopales están viendo “la luz al final del túnel” pero señaló que no es verdad.

Hablan de que está plano, no está plano (el nivel de contagios), sigue subiendo, y si esta plano es porque está arriba no abajo, no nos hagamos tontos, no podemos dejar las medidas necesarias e indispensables, al contrario, tener más cuidado, porque vamos a la parte donde hay más contagios” señaló.