Tendrás que comer tacos sin guacamole, kilo de aguacate está a $90 en León

León.- Se dispara el precio del aguacate Hass, en próximos días podría pasar de los 90 pesos el kilo a $100 debido a la baja producción y la gran demanda.

Comerciantes del Descargue Estrella y de la Central de Abasto señalaron que en la última semana el aguacate se ha convertido en un producto de lujo por los precios altos.

A mí me ofrecieron pagar a 60 pesos el kilo en el huerto, pero la realidad es que no hay producción. La cosecha de esta temporada ya terminó, no hay aguacate en la región, y ahora hay que esperar hasta el mes de agosto”, señaló Francisco Rosales, productor en la comunidad de Duarte.