Tenemos que evolucionar y acostumbrarnos a traer cubrebocas: experto

León, Guanajuato.- El Covid-19 llegó para quedarse, aseguró el infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez, quien exhortó a la ciudadanía a “madurar en cuestiones de prevención”, debido a que éstas no han sido acatadas por la población.

“El asunto es que hay que evolucionar, no podemos volver a ser los mismos, el día que nos dejen salir no podemos salir desbocados a hacer barbaridades. El día que podamos salir, hay que salir todos con cubrebocas, guardando distancia y prefiriendo los lugares abiertos y ventilados, evitando a toda costa los lugares cerrados”, dijo en una charla virtual para suscriptores de AM.

El doctor Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidades del Bajío (HRAEB), comparó la pandemia del coronavirus con el cólera.

Explicó que a partir de la existencia del cólera fue creada el agua embotellada para evitar contraer la enfermedad.

“Había tantas epidemias de cólera que la gente fue entendiendo que debía tomar agua hervida, agua potable, y luego a alguien se le ocurrió vender el agua ya potabilizada en una botella y nos acostumbramos, y hoy es normal; no estamos tercos a volver a tomar agua de la llave, ya evolucionamos. ¿Qué vamos a necesitar? Un día evolucionar y acostumbrarnos a traer cubrebocas”, señaló.

‘Vacuna no solucionará problema’

El infectólogo aseguró que sí llegará una vacuna contra el Covid-19, pero llevará tiempo; prevé que para mediados del próximo año México ya podrá contar con ella.

“Va a haber una vacuna, empezando el año van a existir vacunas para Covid, ¿eso va a solucionar este problema? No, una porque la eficacia no necesariamente es total, no es 100% para que ya evite que te vuelvas a enfermar; dos: no sabemos si cuando te vacunen, quedes protegido por seis meses, un año o dos años o por toda la vida, entonces probablemente vamos a requerir como en la influenza, estarnos vacunando periódicamente”.

Aclaró que el contagio de Covid-19 es casi nulo si las personas mantienen entre una y otra una distancia mayor a metro y medio, si el lugar donde se encuentran está ventilado y si no está muy concurrido.

El infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez señaló que el lavado de manos frecuente es una medida eficaz para prevenir el contagio. Foto: Daniela Tovar.

Desmintió que el sanitizante elimine el virus; las personas son susceptibles al Covid-19 si al haber tocado algún objeto contaminado, no lavan sus manos.

“Si tú tocas la despensa, en todo caso agarrarías el virus, lo traes en la mano y para que te enfermes necesitas meterlo a los ojos, nariz o la boca, y entonces lo que te cuida es estarse lavando las manos, no andar limpiando todo. No hay que sanitizar cada lata, mejor no hay que andar chupando la lata; si andas agarrando muchas cosas y no te lavas las manos de ahí sí te vas a enfermar”, explicó el experto.

Agregó que los arcos, pistolas y tapetes sanitizantes “no sirven prácticamente para nada”, así como tampoco los cubrebocas económicos.

Uno va al súper y ve el tapete con cloro, que no sirve, después de tres pisadas ya está lleno de lodo y no tiene sentido en la transmisión del virus, no me voy a quitar el zapato y lo voy a chupar".

Regreso a clases, con estrategias

El director del HRAEB indicó que el regreso a clases debe ser cumpliendo las medidas de sanidad y cuidando el espacio de los salones y la ventilación.

“¿Pueden abrir las escuelas? Otra vez, depende. Si tienen un salón chiquito, sin ventanas y los niños amontonados, eso va a ser un desastre, crónica de una muerte anunciada; pero si es un salón grande, vamos a dividir los grupos, va a entrar la tercera parte en un horario, otra tercera parte en otro horario y además que ya anden tumbando en escuela paredes y abriendo ventanales para que esté ventilado, yo diría muy bien, yo esperaría ver eso”, manifestó.

Además, consideró que los niños deberán ser los primeros en recibir la vacuna, ya que son los primeros en tener contacto con personas de la tercera edad.

Si los vacunas a ellos, que son la gente que más se mueve y evitas que se enfermen, ellos ya no llevan las enfermedades a las casas y no enferman a los abuelitos, por ejemplo, entonces creo que también hay que planear una estrategia".

Insiste en no relajar medidas

El doctor Juan Luis Mosqueda recomendó el uso de mascarilla tricapa desechable, que está compuesta por una capa interna que es absorbente, una capa intermedia que es un filtro y la capa externa que repele las pequeñas gotas de fluidos del exterior.

Además del uso adecuado del cubrebocas, recomendó mantener una distancia mayor de metro y medio entre una persona y otra; y que los espacios cerrados cuenten con suficiente ventilación o circulación de aire limpio.