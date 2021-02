Tenerías instalarán medidor de descargas para responsabilizarse de contaminación

León, Guanajuato.- El próximo lunes firmarán un convenio entre Sapal y representantes de la Industria curtidora para obligar a la tenerías a instalar un medidor en sus descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado de la ciudad.

Con ello vamos a poder medir el volúmen de sus descargas y la calidad de agua que entregan a la red, y es con el objeto de que cada quien se haga responsable por lo que contaminan”, dijo el presidente del Consejo directivo de Sapal, Jorge Ramírez Hernández.

Aún hay tenerías que no cumplen normas y contaminan agua en León

Reconoció que aún hay muchas empresas curtidoras que no cumplen con la normatividad y el reglamento y que siguen contaminando los drenajes de la ciudad.

Estar en la mancha urbana no es un pecado, si descargas a la red de drenaje después de haber saneado sus aguas; el problema es que no están saneando sus aguas. La ubicación física de una tenería no es limitante, lo que sí es limitante es el tipo de descarga que se vierte al drenaje”.

Ramírez Hernández apuntó que se busca que las tenerías realicen descargas limpias y no con altos concentrados de cromos.

La planta de tratamiento está preparada para recibir aguas tratadas, pero sí arrojan químicos, pelos, cueros, cromos, cuero, se complica, porque no estamos preparados para recibir este tipo de agua, por ello necesitan hacer dentro de sus empresas un tratamiento”.

Tenerías podrán estar en mancha urbana si cumplen tratamiento de aguas

Jorge Ramírez subrayó que si cumplen con el tratamiento de aguas residuales, las tenerías que aún están en la mancha urbana no tendrían porque reubicarse.

“Podrían estar perfectamente en la mancha urbana; pero si no tienen espacio, si no pueden no tienen los recursos para poder realizar el tratamiento, simplemente no puede estar en la mancha urbana; porque los drenajes que tenemos no son adecuados para limpiarlos”.

La firma del convenio con los curtidores será a las 9.30 de la mañana en las instalaciones de Sapal.

Ahí se reconocerá a los curtidores la buena disposición que hay hoy para incluirse en las buenas políticas de saneamiento del municipio; vamos a generar un compromiso moral con todos los curtidores”.

También firmarán un convenio con los propietarios de terrenos de Parque Piel para que se incorporen al Sapal.

Esto es un tema muy importante porque durante 25 años Parque Piel no estaba incorporado a la infraestructura de Sapal, y no hay manera de controlar las descargas, y la contaminación que generan”.

76 tenerías firmarán pacto con Sapal

Ramírez Hernández que 76 curtidores se sumarán al pacto para instalar sus medidores para controlar las descargas.

“Lo que buscamos es que todas las empresas que están en Parque Piel van a pagar una contribución adicional para que de alguna forma se incorporen al Sapal y canalizar sus descargas y sanearlas como se debe”.

Apuntó Jorge Ramírez que hoy Sapal ya tiene el control de la planta de tratamiento de aguas residuales, y con la firma de este convenio se va a garantizar que se puedan sanear las aguas.

Esto implica que se pueda reusar el agua residual, y que atender el problema del estrés hídrico que se tiene en León”, añadió el presidente del Consejo del Sapal.

DA